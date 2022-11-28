ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ BU KEZ MAMAK’TA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

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İlçe ilçe gezerek sorun ve talepleri yerinde dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez Mamak ilçesindeki 3 büyük siteye giderek muhtarlar, site yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yavaş, “Bizim yaptığımız hiçbir şey sizlere lütuf değil. Bizim görevimiz bu, sizlere hizmet etmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret ettiği ilçelerde muhtarlar ve bölge sakinlerinin taleplerini dinleyerek, ortak akıl ilkesi doğrultusunda çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.

Son olarak Mamak ilçesindeki 3 büyük siteyi ziyaret ederek muhtarlar, site yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş’a; ABB Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya eşlik etti.

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Mamaklıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

YAVAŞ: “BİZİM GÖREVİMİZ SİZLERE HİZMET ETMEK”

Muhtarların, site yöneticilerinin ve apartman sakinlerinin sorunlarını tek tek dinleyen ve taleplerini not alan Yavaş, bütün daire başkanlıklarıyla hizmete hazır olduklarını belirterek, “Bizim yaptığımız hiçbir şey sizlere lütuf değil. Bizim görevimiz bu, sizlere hizmet etmek mecburiyetindeyiz” dedi.