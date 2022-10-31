ABB ARICILIKTA KIŞLATMA EĞİTİMİ DÜZENLEDİ

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği ile “Arıcılıkta Kışlatma Eğitimi” düzenledi.

Ankaralı tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak, kovan arılarının kışa daha hazır şekilde girip ilkbahara kadar sağlıklı genlere sahip olması amacıyla Beypazarı, Kahramankazan ve Elmadağ ilçelerinde toplam 120 arı üreticisine teorik eğitim verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Ankara Arı Yetiştiricileri Birliği ile “Arıcılıkta Kışlatma Eğitimi” düzenledi.

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ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Başkentte arıcılığı geliştirmek, arıcıların üretim ve pazarlama ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak, tüketicilere daha sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak ve Ankara balının marka değerini artırmak amacıyla arıcılara yönelik eğitim programlarına bu yıl da devam ediyor.

TOPLAMDA 120 ARI YETİŞTİRİCİSİNE TEORİK EĞİTİM VERİLDİ

Ankaralı tüketicilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırmak, kovan arılarının kışa daha hazır şekilde girip ilkbahara kadar sağlıklı genlere sahip olması için Beypazarı, Kahramankazan ve Elmadağ ilçelerinde toplam 120 arı üreticisine teorik eğitim verildi.

3 ilçede gerçekleştirilen eğitimlerdeAnkara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında Dr. Sedat Sevin ve Ziraat Yüksek Mühendisi Alim Tutar; kimyasallar, nosema hastalığı, bakteriyal hastalıklar, arı bağırsak sağlığı, viral hastalıklar, mikrobiyota, kış bakımı, bahar bakımı, temizlik, bitkisel çözümler ve mücadele yöntemlerini detaylı bir şekilde anlattı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında Öğretim Elemanı Dr. Sedat Sevin, eğitimle ilgili şu bilgileri verdi:

“Arı hastalıkları, arı hastalıkları ile mücadele yöntemleri ve özellikle ilaç geliştirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ankara Üniversitesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği çerçevesinde arıcıya yanlış bildiklerini düzeltmek ve bilmediği konular hakkında da bilgi verebilmek için bu eğitimi düzenliyoruz. Özellikle hangi dönemde nasıl bir ilaçlama yapılması gerekiyor, hangi ilaçları tercih etmeleri gerekiyor, kovandaki genel kontrol mekanizmaları konularında ve bunlara yönelik neler yapılacağına ilişkin bilgi veriyoruz.”

ARI YETİŞTİRİCİLERİNDEN EĞİTİME YOĞUN İLGİ

Arı yetiştiricileri gerçekleştirilen eğitimlerin kendileri için çok yararlı olduğunu söyleyerek, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Şahinder Yeşilay: “Aklıma takılan sorulara cevap buldum. Arıcılık sektörü sürekli yenilenme ve güncelleme gerektiriyor. O nedenle bu eğitimler çok yararlı oluyor.”

-Hasan Baştuğ: “Eğitim bizim için faydalı oluyor. Unuttuğumuz bilgileri yeniden hatırlıyoruz. Eksiklerimizi telafi etme şansım oldu. Bu eğitimlerin yapılması bizim için yararlı oluyor.”

-Turgut Koru: “Bilgilerimizi tazeledik. Kendimizi güncelleme imkânımız oldu. Arıcılara verilen destekler bizim için çok önemli.”

-Yakup Asil: “Aldığımız eğitimlerin faydasını görüyoruz. Bu eğitimler sayesinde bilmediklerimi öğrenme fırsatım oldu.”