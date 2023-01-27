ABB 5 YENİ KAPALI OTOBÜS DURAĞININ MONTAJINI TAMAMLADI

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Başkentlilere güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 315 noktada yeni ve modern otobüs durakları yapımına devam ediyor. Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma, engelli ve USB şarj ünitesi bulunan 5 kapalı otobüs durağının montajı tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlilere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlileri son teknolojiyle donatılmış yeni otobüs duraklarıyla buluşturuyor. İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandığı 315 noktada montajına başlanılan yeni otobüs durakları vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için tasarlandı. Tüm otobüs duraklarında Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma ile engelli ve USB şarj ünitesi yer alıyor. Duraklar enerjilerini ise güneş panellerinden alıyor.

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TAM KAPALI DURAKLAR BEŞ NOKTAYA KONUMLANDIRILDI

Otomatik kapıları ve klimasıyla Ankara’da bir ilk olma özelliği taşıyan beş kapalı durağın ise montajı tamamlandı.

Kapalı duraklar; Milli Kütüphane, Akköprü, Gazi Hastanesi önü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önü ve Koru Metro İstasyonu’nda Ankaralılara hizmet vermeye başladı.

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Kent içi ulaşımda otobüs kullanmayı tercih ederek; hem yeni duraklar sayesinde konforları artan hem de ücretsiz internet ve şarj üniteleri gibi olanaklardan yararlanma imkânı bulan vatandaşlar şunları söyledi:

-Polat Coşkun: “Mansur Başkan’ımıza bu akıllı duraklarla ilgili çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Mansur Başkan’ımızın insanımıza, hemşehrisine değer verdiğinin göstergesi oluyor. Aynı zamanda otobüsler için de teşekkür etmek istiyorum. Kendisini çok seviyoruz.”

-Ömer Saygın: “Bu durağı yeni fark ettim. Zaman zaman kullanıyordum. Şimdi ise daha güzel olmuş.”

-Nuriye Kiraz: “Çok beğendim, çok güzel. Şimdi sıcacık oturuyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim.”

-Mehtap Ergül: “Burada misafirim. Ama durakları çok beğendim. Çok şık duruyorlar.”

–Ozan Özdemir: “Yeni otobüs durakları harika olmuş. İnsanlar yağışlı ve soğuk havalarda otobüs beklerken zorluk çekiyordu. Ayrıca durakların içine konulan şarj ünitesi ve Wi-Fi özelliği de gerçekten çok güzel olmuş. Bu yeniliği düşündüğü için de Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

–Yiğit Görnez: “Yeni otobüs durakları çok beğendim. Öğrenciyim, geceleri otobüs beklerken üşüyordum. Otobüs duraklarının içine şarj ünitesinin konması da gerçekten çok güzel olmuş. Beklerken telefonumu şarj edebiliyorum ve Wi-Fi üzerinden internete bağlanabiliyorum.”

–Muhammet Emin Yıldırım: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu durakları çok beğendim. İnsanların havanın soğuk olduğu bu dönemlerde üşümeyecek olması da çok anlamlı olmuş. İnsanlar otobüs beklerken telefonunu şarj edecek bir yer aramak durumunda kalmıyor.”

–Ahmet Emir Kaya: “İnsanlar otobüs beklerken soğuk havada üşüyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı duraklarla artık üşümüyorlar. Cep telefonumuzu şarj edecek yer bulamıyorduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu da düşünmüş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

–Mert Doğruer: “Yeni otobüs durakları gerçekten muhteşem olmuş. Gece otobüs beklerken çok üşüyordum. Yazın da çok sıcak oluyordu. Yerinde ve doğru bir karar olmuş. Günümüzün en büyük ihtiyaçlarından biri cep telefonu şarjları, bunun için yanımızda powerbank taşıyorduk. Duraklara konulan şarj istasyonlarıyla artık cep telefonumuzu şarj edebiliyoruz.”