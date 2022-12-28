ABB 11 TAŞINMAZI İHALE YOLUYLA SATIŞA ÇIKARIYOR

- Reklam -

ABB, 10 tanesi Keçiören ve 1 tanesi ise Mamak ilçesinde yer alan konut ve arsaları ihale yoluyla satışa çıkaracak. 29 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te başlayacak ihale ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların satışını sürdürüyor.

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 10 tanesi Keçiören Bağlarbaşı ve 1 tanesi ise Mamak İmrahor Mahallesinde yer alan 11 tane taşınmazı 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Encümen Toplantı Salonu’nda ihale yöntemiyle satışa sunacak.

- Reklam -

8 KONUT 3 ARSA SATIŞA SUNULACAK

2 tanesi Keçiören, 1 tanesi ise Mamak’ta bulunan toplam 4 bin 115 metrekarelik 3 arsa ile Keçiören’de bulunan 8 konut (1+1 ve 2+1) kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı satılacak.

Gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar ihale detaylarına “https://www.ankara.bel.tr/ihaleler/detay/3154” adresinden ulaşabilecek.

Satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi en geç 29 Aralık saat 11.00’e kadar (Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi. No.:5 Yenimahalle) Belediye Hizmet Binası’nın 14. katında bulunan Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden temin edilebilecek.

11 taşınmaz için teklif mektuplarının ise en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Encümen Başkanlığına (Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı 7. kat) teslim edilmesi gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.