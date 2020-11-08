Abant, hafta sonunda ilgi gördü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da sonbaharın renklerine bürünen doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Bolu’nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, sonbaharın renklerine büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı Abant, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, Abant’ta kiralanan bisikletler ve faytonlarla tur atarken, bazıları da tabiat parkının eşsiz manzarasıyla fotoğraf çektirmeyi tercih etti. Jandarma ekipleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Girişlerin HES koduyla sağlandığı Abant Tabiat Parkı’nda vatandaşların çoğunlukla tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlemlendi.

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