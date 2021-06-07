AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: Arslantepe’de medeniyetin ilk adımları var

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “Çok etkileyici bir yer. Burada yukarı Fırat’tan Mezopotamya’ya doğru olan bölgenin insanlık tarihinde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ve bölgenin genel olarak insanlık tarihine katkısını görüyoruz” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Malatya ziyareti kapsamında, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan, Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nde incelemelerde bulundu. Meyer-Landrut ve beraberindekilere Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nde görevli rehber eşlik edip, höyük hakkında bilgi verdi.

Bölgeyi ziyaret ettiği için mutlu olduğunu kaydeden Büyükelçi Meyer-Landrut, “Öncelikle Malatya belediye başkanımızın davetiyle buraya geldiğim için ve burada olduğum için çok mutluyum. Burada Arslantepe’de medeniyetin ilk adımlarını görüyoruz ve çok etkileyici bir yer. Burada yukarı Fırat’tan Mezopotamya’ya doğru olan bölgenin insanlık tarihinde ne kadar önemli olduğunu ve bu bölgenin genel olarak insanlık tarihine katkısını görüyoruz. Çok etkileyici bir yer, o yüzden de burada olduğum için çok mutluyum. Hem rehberimiz hem de müze yöneticimizle birlikte burayı gezerken o zamanlardan itibaren tarımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bugün de tarım önemini koruyor. Zaten benim de bu gezimin amacı Avrupa Birliği’nin tarım alanında yaptığı katkılar anlamında buraları ziyaret etmek, tarım açısından ziyaret gerçekleştirmek. Bu bölgede bu proje kapsamında 470’ten fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye destek vermekteyiz. Şimdi burada bulunduğumuzda karşımızda kayısı tarlalarını, arkamızdaysa bu antik şehri görüyoruz. Gerçekten de çok etkileyici bir yer. Burada olmak çok güzel” dedi.

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