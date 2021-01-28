AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landurt, Gaziantep’te

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e geldi. Büyükelçi Landrut, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye’nin sergilediği tavrın takdir edildiğini, AB’nin de 2016 yılında imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında Türkiye’ye taahhüt edilen 6 milyar euroluk mali desteğin tamamının ilgili projelere aktarıldığını ifade etti.

AB Tükiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Nikolaus Meyer-Landrut, her anlamda istişare yapmak için Gaziantep’e geldiğini söyledi. Özellikle mülteciler konusunda fikir alışverişinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Landurti, ”Böylesine büyük bir mülteci göçünün sebebini şehrinizde anlamaya çalışıyoruz. İş birliğimiz açısından 2016 yılında söz vermiş olduğumuz 6 milyar liralık destek paketinin sözleşmeye bağlandığını tamamen söyleyebiliriz. Ve bu alanda projelerin hayata geçirilmesini ve özellikle de bu şartlardan en çok etkilenen belediyeler ve illerde bu projelerin hayat geçirilmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki zamanlarda da neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz, bu yönde çalışmalarımız olacak. Bu istikamette de Avrupalı liderlerin siyasi irade beyanı oldu. Bu yönde henüz detaylı kararla olmasa da siyasi irade beyanında bulundular. Cumhurbaşkanı düzeyinde ve Avrupa Birliği düzeyinde olumlu ve pozitif bir gündem hayata geçirmek için istek olduğunu ve irade olduğunu görüyoruz. Siyasi düzeyde bu son derece önemlidir ve fırsat penceresi de sunuyor ve bunların hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Avrupa Birliği tarafında bu yönde siyasi bir karar alındığı zaman iş birliğimiz açısından en acil olan konular nelerdir, en acil ihtiyaçlar nelerdir, bunları yerel idarelerden, belediyelerden duymaya çalışacağız. Bugün özellikle bu hususları sizlerden duymak ve sizlerin değerlendirmesini almak bizim için son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise göçten en çok etkilenen şehirlerden birisinin Gaziantep olduğunu dile getirerek, ”Çocuk hakları, kadın hakları, insan hakları alanlarında çok özel çalışmalar yaptık. 2004- 2011 yılları arasında çok ciddi düzenlemeler ve yasal düzenlemelere imza attık. 2014 yılında Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldum. Hem Avrupa Konseyi hem Avrupa Birliği hem de Avrupa Parlamentosu’nda çok özel çalışmalar yaptık. Birçok alanda Gaziantep modeli oluşturduk. Biz iş birliği anlamında ve istişare konuşmaya hazırız” diye konuştu.

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