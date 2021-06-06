AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Malatya’da

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Malatya’nın Arapgir ilçesinde yetişen ve Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Köhne Üzümü ile Mor Reyhanı yerinde inceledi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki Ekonomi Müsteşarı Bartosz Przywara ve Ticaret ve AB Politikaları Bölüm Başkanı Miray Akdağ ile bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya’a geldi. İlçedeki tarihi turistlik yerleri gezen Büyükelçi Landrut, “Malatya’nın keşfedilecek birçok şeyi var. Çok zengin kültürü, tarihi yaşayan bir kültürü var. İnsanları çok misafirperver ve dost canlısı. Kendimizi evimizdeymişiz gibi hissettirdiler bize. Buranın kültürel zenginliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Coğrafi tescilli ürünlerinden Köhne Üzümü ile Mor Reyhanı’nın metini çok duymuştuk ama burada gelip yerinde görmek, tadını ve aromasını damaklarında hissetmek bir başka. Gerçekten bir şeyi biliyorum demek için onun tadını bilmeniz lazım. Biz de geldik, yerinde gördük ve bu lezzetleri tattık. Burada bahsettiğimiz ürünler aynı zamanda çok zengin bir mutfağın da hammaddesiyle bileşenlerini oluşturuyorlar” dedi

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli heyete eşlik ederken, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömeroğlu ise ziyaret sırasında Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’a ilahi okudu.

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