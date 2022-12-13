AB Parlamentosu, Eva Kaili’nin Başkan Yardımcılığı görevine son veriyor

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FRANSA, (DHA) – Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, bugün parlamentonun yolsuzluktan gözaltına alınan Eva Kaili’nin Başkan Yardımcılığı görevine son vermek için toplandığını duyurdu.

Belçika polisi ve savcılığının Cuma günü gerçekleştirdiği yolsuzluk operasyonuyla gözaltına alınan AB Parlamentosu milletvekilli ve Parlamento Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin, ‘Başkan Yardımcılığı’ görevine son vermek için parlamentoda teklif verildi. Açıklamayı yapan AB Parlamento Başkanı Roberta Metsola “Bugün saat 12:00’de Avrupa Parlamentosu, Başkanlar Konferansı’nın Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin görev süresinin sona ermesine yönelik oybirliğiyle sunduğu öneriyi oylayacak” ifadelerini kullandı. Oylamanın bugün yapılması bekleniyor.

KAİLİ’Yİ, SD GRUBU DA İHRAÇ ETTİ

Bir diğer açıklamada AB Parlamentosundaki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (SD Grubu) Başkanı Iratxe Garcia Perez’den geldi. Perez, Eva Kaili’nin grup üyeliğinin Cuma günü askıya alındığını dün ise Grup’tan ihraç edildiğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu’nun önde gelen merkez sol siyasi grubu ve en büyük ikinci grubu olan SD Grubu, dün yaptığı açıklamada “Eva Kaili’nin üyeliğinin 9/12/2022 tarihinde askıya alınmasının ardından derhal geçerli olmak üzere S&D Group’tan ihraç etme kararı aldık… İddiaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, yetkili makamlar gerekli bilgi ve açıklamayı sağlayana kadar, özellikle vize serbestisi ve planlanan ziyaretlerle ilgili olarak Körfez Ülkeleri ile ilgili dosya ve genel kurul oylamalarının askıya alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PASOK’TAN AÇIKLAMA

Yunanistan’ın siyasi partisi PASOK’un Başkanı Nikos Androulakis Cuma günü açıklama yaparak Eva Kaili’nin partiden ihraç edildiğini duyurmuştu. PASOK Partisinin Yunanistan Meclisi Grubu Başkanı Michael Katrinis, bugün açıklama yaparak yolsuzlukla ilgili haberin kendilerine ulaşmasıyla PASOK Başkanının Kaili’yi ihraç ettiğini belirtip Eva Kaili ile PASOK’un yollarını uzun zaman önce ayırdığını vurguladı.

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