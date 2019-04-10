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10 Nisan 2019
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Avrupa Birliği üye devlet liderlerinin Birleşik Kralık'a Brexit sürecini dokuz ay erteleme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Avrupa Birliği üye devlet liderlerinin Birleşik Kralık'a Brexit sürecini dokuz ay erteleme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
Dış Haberler

AB, Brexit’i sene sonuna ertelemeyi değerlendiriyor

Editör Editör

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Avrupa Birliği üye devlet liderlerinin Birleşik Kralık’a Brexit sürecini dokuz ay erteleme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Guardian gazetesinin, Lüksemburg’da yapılan bir Avrupa Birliği (AB) bakanlar toplantısına dair bir diplomatik nota dayandırdığı haberinde, bu fikre hiçbir üye devletin karşı çıkmadığı ve süreç boyunca Birleşik Krallık’a Avrupa Birliğinden ayrılış sürecinde yardımcı olacak mekanizmalar oluşturulması teklif edildiği belirtildi.

Toplantıda tartışıldığı iddia edilen bir diğer seçenek ise, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in AB ile tam bir işbirliği halinde çalışacağına dair yazılı bir teminat vermesi oldu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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