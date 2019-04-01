10 C
Ankara
1 Nisan 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler AA açıkladı İstanbul'da...
Güncel HaberlerÖne Çıkan

AA açıkladı İstanbul’da…

Editör Editör

-

18
0

Anadolu Ajansı verilerini güncelledi. Güncelleme ile birlikte Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu öne geçti.

Anadolu Ajansı verilerini güncelledi. Güncelleme ile birlikte Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu öne geçti.

Önceki İçerikÇankaya’da tarihi oy oranı: %73
Sonraki İçerikAlma Mansur’un ahını çıkar Yavaş Yavaş
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Samsung'un en yeni Galaxy S10 serisi telefonları pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Peki yeni telefonlar en çok hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?

Galaxy S10’un en iyi 10 özelliği

Editör -
Samsung'un en yeni Galaxy S10 serisi telefonları pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Peki yeni telefonlar en çok hangi özellikleriyle dikkat çekiyor?

PRP yöntemi ile yumurtası olmayan kadınların çocuk sahibi olma şansı arttı

Uçak kazası: Rus milyarder ve kızı uçaktaydı

Peru’da otobüs yandı: 20 ölü, 7 yaralı

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71