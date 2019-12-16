A vitamininin hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumuna yardımcı olduğunu belirten Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, “Bu vitamin, kemik dokusunun ve üreme sisteminin gelişimine yardımcı oluyor. Bir antioksidan gibi çalıştığından çeşitli kanser türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşıda etki gösterebiliyor” dedi.

A vitaminin görme, büyüme, üreme, embriyo gelişimi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücresi farklılaşmasında gerekli olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, A vitamini hakkında önemli bilgiler verdi. A vitaminin hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumunda yardımcı olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, bu vitaminin aynı zamanda kemik dokusunun ve üreme sisteminin de gelişimine yardımcı olduğunu anlattı.

“YETERSİZ TÜKETİLDİĞİNDE BÖBREKLER ZARAR GÖRÜR”

A vitaminin bir antioksidan gibi çalıştığını ve dolayısıyla çeşitli kanser türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşıda etki gösterebildiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu şöyle devam etti:

“A vitamini gözlerinizin karanlıkta normal olarak görmesine ve alacakaranlığa alışmasına yardım eder. Bağırsak ve deri gibi epitel doku yapımı, gelişimi ve korunmasında da görev alır. A vitamini yetersiz tüketildiği durumlarda kişilerin böbreklerinde ve sindirim organlarında bozukluklar görülebilir. Solunum ve üreme sistemi ile sindirim sisteminde, ağız, mide, ince bağırsaklarda ve idrar yollarındaki deri ve dokuların sağlıklı kalmasına yardımcı olarak enfeksiyonlara karşı koyan bir vitamindir.”

A VİTAMİNİN BULUNDUĞU BESİNLER

Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, organizma tarafından iki kaynaktan elde edilebilen A vitaminin, retinol formunun, hayvansal kaynaklı karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurta gibi besinlerde bulunduğunu, bunun dışında ise bitkisel besinlerden de elde edilebileceğini söyledi. Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, “A vitaminin ön maddesi bitkilerin ışık enerjisini ve kimyasal enerjiye dönüştürmelerine yardımcı bir çeşit paradigma olan karotenoittir. Karotenoitten kaynaklı besinler kırmızı ve sarı portakal ile birçok koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. En çok havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde ve yeşil yapraklı sebzeler ile kayısı, şeftali ve bunun gibi sarı ve turuncu meyvelerde bulunur” dedi.

A VİTAMİNİ NE MİKTARDA TÜKETİLMELİ?

Günlük güvenilir alım düzeyinin 10-13 yaş arası çocuklarda 600 mcg, kadınlarda 700 mcg, erkeklerde ise 900 mcg olması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Banu Özbingül Arslansoyu, yiyeceklerden yeterli miktarda alınsa dahi çölyak hastalığı, kistik fibrozis ve bunun gibi hastalıkların varlığında A vitaminin emilimi yeterli miktarda gerçekleşemeyeceğinden eksikliğine rastlanabileceğini belirtti.