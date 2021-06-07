A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıklarına devam etti (FOTOĞRAFLAR)

MOOD Dergisi tarafından düzenlenen törenle bu yıl "7. Mood Ödülleri" sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli ismin katıldığı törende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü.