A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda ilk yenilgisini aldı

İtalya- Türkiye: 3-1

İSTANBUL, (DHA) –

SALON: Ariake Arena

HAKEMLER: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Hernan Casamiquela (Arjantin)

İTALYA: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu, De Gennaro (L) (Sorokaite, Sylla, Orro)

TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Naz, Meryem, Tuğba, Şeyma)

SETLER: 25-22, 23-25, 25-20, 25-15

SÜRE: 1 saat 48 dakika (27, 29′, 27′, 25′)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 2’nci maçında İtalya’ya 3-1 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı.

Milliler, olimpiyatlardaki 3’üncü maçında 29 Temmuz Perşembe günü TSİ 15.45’te ABD ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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