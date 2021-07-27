A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda ilk yenilgisini aldı

İtalya- Türkiye: 3-1
İSTANBUL, (DHA) –
SALON: Ariake Arena
HAKEMLER: Denny Cespedes (Dominik Cumhuriyeti), Hernan Casamiquela (Arjantin)
İTALYA: Bosetti, Danesi, Malinov, Pietrini, Fahr, Egonu, De Gennaro (L) (Sorokaite, Sylla, Orro)
TÜRKİYE: Cansu, Hande, Zehra, Ebrar, Meliha, Eda, Simge (L) (Naz, Meryem, Tuğba, Şeyma)
SETLER: 25-22, 23-25, 25-20, 25-15
SÜRE: 1 saat 48 dakika (27, 29′, 27′, 25′)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu 2’nci maçında İtalya’ya 3-1 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı.
Milliler, olimpiyatlardaki 3’üncü maçında 29 Temmuz Perşembe günü TSİ 15.45’te ABD ile karşılaşacak.
(FOTOĞRAFLI)
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