A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası’na mağlubiyetle başladı

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Türkiye – Tayland: 2-3

İSTANBUL, (DHA)-

SALON: Arnhem

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

TÜRKİYE: Eda, Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Simge (L) (İlkin, Meryem, Elif, Ayçin)

TAYLAND: Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Ajcharaporn, Hattaya, Nattaporn (L), Piyanut (L) (Sasipapron, Thanacha, Natthanicha)

SETLER: 25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Tayland’a 3-2 mağlup oldu.

Türkiye, Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan millilerde Ebrar Karakurt 24, Hande 17, Zehra 15, Eda 13, İlkin 12 sayıyla oynadı.

Filenin Sultanları, B Grubu’ndaki 2’nci maçında 27 Eylül Salı günü TSİ 15.00’te Polonya’nın Gdansk şehrinde Güney Kore ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)