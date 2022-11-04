A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Buceschi hedefi açıkladı

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Costica Buceschi: Doğru bildiğimiz yolda ilerlemek istiyoruz

Aslı İskit Çalışkan: Bu maçta ev sahibi avantajımızı kullanacağız

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)-

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A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1’inci Turu’nda oynayacakları Büyük Britanya maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Doğru bildiğimiz yolda ilerlemek istiyoruz” dedi.

2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1’inci Turu’nda Türkiye, 5 ve 6 Kasım tarihlerinde Ankara’daki THF Spor Salonu’nda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde ise A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi ve Büyük Britanya A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Paul Dempsey ile takım kaptanları, Türkiye Hentbol Federasyonu’nda (THF) ortak basın toplantısı düzenledi.

BUCESCHI: MİSAFİR TAKIMLA İLGİLİ FAZLA BİR BİLGİMİZ YOK

Ankara’da ev sahibi olarak oynayacakları 2 maçı da kazanmak istediklerini ifade eden A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, 2 haftalık yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, “Özellikle bu müsabakalarda gençlere yer verip onları iyi noktalara taşımak istiyoruz. Misafir takımla ilgili fazla bir bilgimiz yok. Genç bir takıma sahip olduklarını biliyoruz. Biz stratejimizle doğru bildiğimiz yolda ilerlemek istiyoruz. Amacımız önümüzdeki 2 play-off turunu kazanarak dünya şampiyonası finallerinde yer alabilmek. 2’nci play-off turunda birazcık şansımız olması gerekiyor. Avrupa Şampiyonası’ndan gelecek takımlarla eşleşeceğiz, 3 aylık bir periyodumuz var. Bu periyot içerisinde kızlarımızı sağlıklı ve zinde tutup en iyi şekilde hazırlamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

ASLI İSKİT ÇALIŞKAN: UMARIM BU MAÇTAN DA GALİBİYETLE AYRILACAĞIZ

A Milli Kadın Hentbol Takımı kaptanlarından Aslı İskit Çalışkan da, hakkında bilgi sahibi olmadıkları bir takıma karşı mücadele edeceklerini aktararak, “Bizim için dezavantaj olabilir ama rakibimizin yaptıklarından çok bizim sahada ortaya koyacağımız oyun önemli. Ankara’daki seyircilerimize ihtiyacımız var. Onları 2 gün boyunda yanımızda görmek istiyoruz. 2 hafta boyunca gerçekten iyi hazırlandık. 2 hazırlık maçı yaptık ve ikisini de kazandık. Yurt dışında oynamak avantaj, bu tarz maçlara hazırım, alışkınım. Umarım bu maçtan da galibiyetle ayrılacağız. 2 haftadır buna hazırlanıyoruz. Başantrenörümüz Buceschi ile de önemli başarıla imza attığımızı düşünüyorum. En son İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazandık. Bu maçta ev sahibi avantajımızı kullanacağız” şeklinde konuştu.

Rakip takımla kendilerini kıyaslamadıklarını kaydeden Çalışkan, “Onların kendi liglerinde bu kadar profesyonelce baktığını düşünmüyorum. Onlar için prim gerçekten teşvik edici olabilir ama bizim ülkemizde herkes bu işi profesyonelce yapıyor. Birçok isim Avrupa kupalarında oynuyorlar. Zaten buna sahibiz. Diğer takım çok fazla profesyonelliğe sahip değil. Prim onları daha fazla teşvik edebilir” dedi.

Büyük Britanya A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Paul Dempsey ise, genç bir takım olduklarını ifade ederek, “2012 Olimpiyatları’ndan itibaren ilk defa A Milli Takım düzeyinde katılım gösteriyoruz. Hırslıyız ve bu hırsımızı Türkiye karşısında ölçeceğiz. Türkiye kısa zamanda çok iş yaptı. Umarım yakın zamanda turnuvaların sayısı artar. Biz de gelişen bir ülke olarak bu turnuvalarda yerimizi alırız” diye konuştu.

Büyük Britanya Kadın A Milli Takımı Kaptanı Martha Tubacka ise buraya tecrübe kazanmaya geldiklerini ve izleyenlere iyi bir müsabaka seyrettirmeyi umduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Costica Buceschi’nin açıklamaları

– Aslı İskit Çalışkan’ın açıklamaları

– Paul Dempsey’in açıklamaları

– Martha Tubacka’nın açıklamaları

– Detaylar

(FOTOĞRAFLI)