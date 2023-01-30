A Milli Kadın Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı

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İSTANBUL, (DHA) – A Milli Kadın Basketbol Takımının FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda karşılaşacağı Polonya ve Arnavutluk maçları için 16 kişilik kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki 5’inci maçında 9 Şubat Perşembe günü TSİ 20.00’de Polonya ve grubundaki son maçında da 12 Şubat Pazar günü TSİ 19.00’da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 5 Şubat Pazar günü İstanbul’da toplanacak.

A Milli Kadın Takımının sporcu kadrosu şu şekilde:

Elif Bayram (Beşiktaş JK), Sevgi Uzun (BOTAŞ), Gökşen Fitik, Kuanitra Holingsvorth, Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut), Olcay Çakır Turgut, Merve Aydin, Selin Rachel Gül (Fenerbahçe Alagöz Holding), Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Teaira Zyaire Mccovan (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Feride Şevval Akalan, Derin Yaya (Nesibe Aydın), Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski)

(FOTOĞRAFLI)