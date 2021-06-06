A Milli Futbol Takımı’nda neşeli antrenman (FOTOĞRAFLAR)

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta, ATM'deki hesaplarına sahte para yatırdıktan sonra başka bir ATM'ye giderek gerçek para çeken M.E.(32) ve eşi E.G.(28) tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bulunan bir bankaya ait...