A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) – A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya’da oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Milli takım, kamptaki 6’ncı çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort’un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30’da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Millilerde, İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Orkun Kökçü kampa katıldı. Antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

A Milli Takım, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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