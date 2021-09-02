A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya’ya geldi

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB), pandeminin tatil anlayışına etkisini ölçtüğü araştırmada, yurt içi tatil yüzde 35 artarken, yurt dışı tatil talebi ise yüzde 44 düştü. Tatil tercihlerinde sıralama ise otel, ev- villa, pansiyon ve kamp- karavan olarak sıralandı. Özel araçla tatile gitme tercihi ise 2020'de yüzde 51 iken bu oran 2021 yılında yüzde 72'ye yükseldi.