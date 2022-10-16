A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya’ya mağlup oldu

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Orhan AŞAN/VAN,(DHA) – A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1’inci gruptaki ikinci maçını Kuzey Makedonya ille oynadı. Karşılaşmada iki takım kıyasıya mücadele ederken, Kuzey Makedonya maçı 36-27’lİk skorla kazandı.

Van Nur Tatar Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.00’da başladı. Karşılaşmayı Avusturya Hentbol Federasyonu’ndan Radojko Brkic ile Andrei Jusufhodzic hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası Kuzey Makedonya’nın 10-3’lük üstünlüğü ile geçilirken, ilk yarıyı konuk ekip, 17-8’lik skorla önde kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısında da skor üstünlüğünü koruyan Kuzey Makedonya, maçı 36-27’lİk skorla kazandı.

(FOTOĞRAFLI)