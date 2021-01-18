9’uncu Uluslararası Akdeniz Dünyası Çalıştayı İstanbul’da düzenlenecek

İSTANBUL (DHA) – 9’uncu Uluslararası Akdeniz Dünyası Çalıştayı, “Bir Arada Yaşama Pratikleri: Geç Ortaçağ’da Anadolu ve İberya’da Siyaset, Ticaret ve Kültür” başlığıyla 1-2 Temmuz 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Ortaçağ araştırmacıları, 13-15’nci yüzyılda coğrafi olarak birbirinden uzak fakat tecrübe bakımından benzerlikleri bulunan Anadolu ve İberya Yarımadası’ndaki toplumların bir arada yaşam pratikleri ve tecrübelerini 9’uncu Uluslararası Akdeniz Dünyası Çalıştayı, “Bir Arada Yaşama Pratikleri: Geç Ortaçağ’da Anadolu ve İberya’da Siyaset, Ticaret ve Kültür” başlığıyla tartışıyor. Çalıştay, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ORDAM) ev sahipliğinde, Akdeniz Dünyası Araştırmaları Topluluğu (MEDWORLDS) iş birliğiyle 1-2 Temmuz 2021 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

BİLDİRİ ÖZETİ İÇİN SON TARİH 28 ŞUBAT

9’uncu Uluslararası Akdeniz Dünyası Çalıştayı’na özellikle kriz ve felaket dönemlerinde birlikte yaşama modları; Convivencia, yerel ve sınır ötesi ticaret, bilgi, metin, müzik, sanat ve mimarlıkta toplumlar arası aktarım ve din değiştiren topluluklar gibi temalarda bildiriler kabul edileceği belirtildi. Çalıştay, bu temalara bağlı kalınması şartıyla disiplinlerarası katkı sunabilecek araştırmacıların sunumlarına da açık olacak. Sunum dilinin İngilizce olduğu Çalıştaya bildiri özetleri son gönderim tarihi 28 Şubat 2021 olarak belirlendi.