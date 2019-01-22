Yapılan çalışmalar yaklaşık 10 çiftten birinin aseksüel evlilik yaşadığını gösteriyor. Yılda 10 defadan az cinsel birliktelik yaşaması da bu kategoriye giriyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Hattat Klinik Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Bu durumda çiftin cinsel iletişimi, ilişki kalitesi, evlilik ahengi ciddi biçimde etkileniyor. Çift cinsel açıdan giderek uzaklaşıyor. Eğer aseksüel bir evliliğiniz var ise sorunu ciddiye alın. bayda sertleşme sorunu, erken boşalma, testosteron hormonu azlığı, kadında orgazm problemi, cinsel ağrı ve cinsel arzusuzluk cinsel beraberlik sıklığını düşürebiliyor” dedi.

Bu biçim hastaların niçin tedavi edildiğini ifade eden Prof. Dr. Halim Hattat, “Hastalara onların cinsel yaşamını düzene sokacak kopyalar veriyoruz. Altta yatan fizyolojik ve psikolojik sebeplerne göre ilaç, hormon tedavileri, iğneler hatta psikolojik ve çift tedavisi gibi uygun bir tedavi seçildiğinde cinsel performans olması gereken düzeye tekrar yükseliyor” ifadelerini kullandı.

HORMONLARI DÜZENLİYOR

Prof. Dr. Hattat şu şekilde devam ediyor:

“Ne kadar sık cinsel beraberlik yaşayacağınızdan ziyade bu işin seviyene dikkat etmelisiniz. Haftada bir veya iki defa cinsel beraberlik yaşayıp 2 ay ara vermektense, düzgün biçimde aşikar aralıklarla yaşanılan cinsel beraberlik hormonları düzenliyor. Yani eşinize ve size uyan bir cinsel rutin yaratmak yalnızca cinsel tatmin ve psikolojik rahatlama sağlamıyor, fizyolojik olarak da sizi daha seksüel kılıyor. 3 haftadan daha az bir sıklık bütün cinsel hormonları ve cinsel işlevleri altüst ediyor. Bana sorarsanız her hafta 1-2 defa cinsel beraberlik hem cinsel işlevler hem de eşinizle olan hissel bağınızdan açısından şart.”

CİNSEL BİRLİKTELİĞİN SIKLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

“Her çift dönemsel olarak daha çok veya daha az cinsel beraberlik yaşayabilir. Her çiftin kendine uygun bulmuş olduğu sıklık farklıdır” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Hattat, “Yapılan çalışmalar çiftlerin haftada 2-4 seferden ayda 2-4 sefere uzanan bir cinsel beraberlik sıklığı olduğunu gösteriyor. Cinsel birlikteliğin sıklığını etkileyen pek çok unsur var. Yaş, cinsel işlev sorunları, cinsel iletişim eksikliği, stres, fiziksel, hissel sağlık durumu, hastalıklar ve ilaçlar, vakitsizlik, yalnız duracak zaman bulamamak, madde veya alkol bağımlılığı, ilişki durumu, ilişki problemleri, çatışmalar ve bunalım bu etkenlerin başında geliyor” şeklinde açıklamada bulundu.