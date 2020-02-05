Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929’dan bu yana verilen ve bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları belli. 9 Şubat’ta Los Angeles’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2020 Oscar Ödülleri için baba dallarda ki ganyan plase (1ve2)tahminlerimi yazdım…Benimkileri fazla ortodoks bulabilirsiniz. Sizde yapın 10 Şubat’ta bakarız falımıza…
EN İYİ FİLM
Ford v Ferrari (Disney/Fox)
The Irishman (Netflix) (https://sonsoz.com.tr/derin-amerikanin-hikayesi/ yazmıştım
Jojo Rabbit (Fox Searchlight) (https://sonsoz.com.tr/bu-kadar-mi-guzel-dalga-gecilir/ yazmıştım
Joker (Warner Bros.) 1
Little Women (Sony)
Marriage Story (Netflix)2
1917 (Universal)
Once Upon a Time in Hollywood (Sony)
Parasite (Neon)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Antonio
Banderas (Pain and Glory)
Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)
Adam Driver (Marriage Story)
Joaquin Phoenix (Joker) 1
Jonathan Pryce (The Two Popes)2
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia
Erivo (Harriet)
Scarlett Johansson (Marriage Story) 2
Saorise Ronan (Little Women)
Charlize Theron (Bombshell)
Renee Zellweger (Judy) 1
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Tom
Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins, The Two Popes 2
Al Pacino, The Irishman 1
Joe Pesci, The Irishman
Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kathy
Bats, Richard Jewell
Laura Dern, Marriage Story 2
Scarlett Johansson, Jojo Rabbit 1
Florence Pugh, Little Women
Margot Robbie, Bombshell
EN İYİ YÖNETMEN
Martin
Scorsese (The Irishman) 1
Todd Phillips (Joker)
Sam Mendes (1917)
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood) 2
Bong Joon Ho (Parasite)
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Rian
Johnson (Knives Out) 1
Noah Baumbach (Marriage Story) 2
Sam Mendes ve Krysty Wilson-Cairns (1917)
Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)
Bong Joon Ho ve Han Jin Won (Parasite)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Taika
Waititi (Jojo Rabbit) 2
Steve Zaillian (The Irishman)
Anthony McCarten (The Two Popes)
Greta Gerwig (Little Women)
Todd Phillips ve Scott Silver (Joker) 1
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
Corpus
Christi
Honeyland (Bal Ülkesi)
Les
Miserables 1
Pain and Glory (https://sonsoz.com.tr/almadovar-almadovara-karsi/) yazmıştım 2
Parasite
EN İYİ KURGU
Ford
vs. Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker 1
Parasite 2
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
The
Irishman
Jojo Rabbit 1
Joker
Little Women 2
Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK
Joker
1
Little Women
Marriage Story
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker 2
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
(I’m
Gonna) Love Me Again (Elton John, Rocketman)
I’m Standing With You (Breakthrough)
Into the Unknown (Frozen 2)
Stand Up (Harriet)
EN İYİ BELGESEL
American
Factory
The Cave
Edge of Democracy 2
For Sama
Honeyland (Bal Ülkesi) 1
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
The
Irishman 2
Jojo Rabbit
1917
Once Upon a Time in Hollywood 1
Parasite
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
Bombshell
1
Joker
Judy 2
Maleficent: Mistress of Evil
1917
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
The
Irishman
Joker 1
The Lighthouse 2
1917
Once Upon a Time in Hollywoo