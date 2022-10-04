90’ların efsane ismi Nükhet Duru Yenimahalle’yi coşturdu

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Yenimahalle Belediyesi’nin yaz akşamlarını keyfe dönüştürmek için düzenlediği “90’lar Festivali” ünlü sanatçı Nükhet Duru ile final yaptı.

Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleşen konserde vatandaşlar, usta sanatçıyı dinlemek için alanı saatler öncesinden doldurdu.

Konser öncesi vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Eylül ayı boyunca 90’lar Festivali ile sizleri birbirinden değerli sanatçılarımızla buluşturduk. Bugün de finali Nükhet Duru ile yapacağız. Yenimahalle’de sanata büyük önem veriyoruz. Sanatın dili barış, sevgi ve kardeşliktir. Bir ülkede sanat ne kadar güçlü ise o ülkede kardeşlik ve barış ortamı da o kadar güçlü olur. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de barışı ve sevgiyi egemen kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Parkımız tıklım tıklım dolmuş, hepinize teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir festivale böyle güzel bir final yakışırdı. Birbirimize gönülden bağlı çok büyük bir aileyiz. Birlikteliğimiz daim olsun” diye konuştu.

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Gençlere taş çıkardı

Konuşmanın ardından sahne alan Nükhet Duru, Athena’dan “Her şey Güzel Olacak” şarkısıyla konserin açılışını yaptı.

Konserde bitmeyen enerjisi ve hareketli danslarıyla gençlere taş çıkartan Duru, Yalnız Kullar, Mor Menekşe, Aldırma Deli Gönlüm, Hasretim, Uzunlar Yanıyor Arabamızda, Melankoli, Leylim Ley ve Mahmure gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarla kulakların pasını sildi.

“Ver Allah’ım Ver”

Hep bir ağızdan şarkılara eşlik eden vatandaşlara, “Çok Güzelsin Yenimahalle” diyen Duru, çocukluk yıllarının Yenimahalle’de geçtiğini de sözlerine ekledi. Yalnız Kullar parçasını söylerken ise şarkının sözlerinde geçen “Ver Allah’ım Ver” sözlerine esprili bir şekilde atıfta bulunan Duru, “Artık geçim çok zor, bir koca yetmez, iki koca yetmez ver Allah’ım ver” dedi.

Başkan Yaşar’a mikrofon uzatarak “Sevda” şarkısını da Yaşar ile birlikte söyleyen Duru, finali ise Nazım Hikmet’in şiirinden uyarlanan “Geberiyorum” parçası ile yaptı.

Gece sonunda Başkan Yaşar, alkış yağmuruna tutulan Duru’ya çiçek takdim etti. Yaşar’a teşekkürlerini sunan Duru, “Herkes size Fethi Baba diye sarılıyormuş. Ben de bundan gerçekten büyük mutluluk ve sevinç duydum. Konuşmalarınız beni çok etkiledi, duygulandım. Ağzınıza sağlık. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye ifade etti.