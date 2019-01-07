HAVAŞ’ın Batıkent’te olan seferlerini durdurup, Sincan’a kaydırması 500 bin nüfuslu ilçeyi mağdur etti. Ankara Esenboğa Havalimanı’na gidip gelmek isteyen Batıkentliler HAVAŞ ve BELKO toplu taşıma seferleri olmamasından şikâyetçiler.

Bu değişik kararların bir örneği Ankara Batıkent için alındı. Ankara Esenboğa Havalimanı ile Ankara’nın ilçelerine ulaşım hizmeti sunan HAVAŞ, Batıkent’e olan seferlerini Sincan’a yönlendirince Batıkentli vatandaşlar mağdur oldu. Batıkent’in 9 mahalle muhtarı bu karara karşı, BELKO ya da HAVAŞ’ın Batıkent’e sefer koymasını istiyorlar.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için her yola başvuran Batıkentli muhtarlar gazetemize ulaşarak sorunlarını dile getirdiler.

HAVAŞ’ın aldığı bu kararla yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Batıkent’te vatandaşların mağdur olduğunu dile getiren muhtarlar gazetemize sorunlarını tek tek anlattı. Muhtarların yanı sıra konu hakkında görüşlerini aldığımız vatandaşlar da mağduriyetlerini dile getirerek, yetkililerin çare bulmasını istediler.

KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN DİLEKÇELER VERİLDİ

Batıkent Kentkoop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz HAVAŞ’ın Batıkent’ten kaldırılmasıyla ilgili olarak, “Vali bey ile bir toplantımız oldu. O toplantımızda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’da vardı. Dernek başkanımıza özellikle HAVAŞ’ın kaldırıldığını Batıkent’te 500 bin kişinin mağdur olduğunu dile getirdim. Metroyu dile getirdik, metromuz Sincan’a bağlandıktan sonra Batıkent’te yaşayanlar çok mağdur” dedi.

Vatandaşların muhtarlığa gelerek haklı serzenişlerde bulunduğunu ifade eden Ayaz, “Neden Batıkent’te bulunan durağı Sincan’a taşıdılar? Batıkent’te 500 bin kişi oturuyor. İnsanlar muhtarlıklara geliyor “neden kaldırıldı, neden mağdur oluyoruz” diye haklı serzenişlerde bulunuyorlar. Biz ayrımcılık göstermeden 9 muhtar ortak aldığımız karar doğrultusunda HAVAŞ’ın tekrar ya da BELKO’nun buraya gelmesini istiyoruz. Hepimiz dilekçelerimizi verdik büyükşehir belediye başkanımızın da bilgisi var, vali beyin de bilgisi var, emniyet müdürümüzün de bilgisi var. Yapılan toplantıda bu sıkıntıyı dile getirdik tekrar durağımızı istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘MAHALLELER ARASI ULAŞIMDA AZ’

Ulaşım noktasında tek problemin havaalanı transferi olmadığını söyleyen İnönü Mahallesi Muhtarı Sema Deniz, “Batıkent’te yaşayan vatandaşlarımız için ulaşım, ulaşım ücretleri büyük sıkıntı yaratıyor. Bizim mahalleler arası ulaşımımız da az. Batıkent ayrıca bir kent adının geçtiği gibi küçük bir ilçenin küçük bir mahallesi değil. Ulaşımın sıkıntılı olduğu bir yerde HAVAŞ’ın kaldırılması vatandaşın tamamen tepki koyması gereken bir olay. Ben İnönü Mahallesi Muhtarı olarak bu sıkıntının çözüleceğine inanıyorum” dedi.

Ergazi Mahallesi Muhtarı Emine Yıldız’da alınan karara tepkili. Yıldız, “Batıkent artık 500 bin nüfusa dayanmış büyük bir ilçe, hatta birçok ilden bile nüfusu fazla. Bu denli yoğun bir nüfusa sahip olan Batıkent’ten neden HAVAŞ’ın kaldırıldığını BELKO’nun neden sefer koymadığını ne burada yaşayan vatandaşlar ne de biz muhtarlar anlamış değiliz.

Mahallemizden bu duruma tepkiler çığ gibi biz de Esenboğa’ya tekrar seferler konmasını istiyoruz. Zaten Batıkent’te yaşayan insanlar ulaşımda birçok problem ile karşılaşıyor” dedi.

‘KARAR İHTİYAÇLARA GÖRE ALINMALI’

Yeni Batı Mahallesi Muhtarı Fatma Bal, “Muhtarlığını yapmış olduğum mahalleyi HAVAŞ’ın kaldırılması yakından ilgilendiriyor. Çünkü büyük bir kısmı Yeni Batı Mahallesi’nden geçerek Şaşmaz’a doğru gidiyor. Çekildiği günden beri çok büyük şikayetler alıyoruz. Bu anlamda birçok görüşme yaptık, dilekçeler verdik. Olaya siyasi bakılmayıp, bu kararın ihtiyaca göre belirlenmesi gerekiyor. Biz eski güzergahın tekrar Batıkent’e kavuşturulmasını istiyoruz. HAVAŞ olmazsa BELKO olsun” diye konuştu.

İlk Yerleşim Mahallesi Muhtarı Fecire Yazan, ” Havaalanına transferin toplu taşıma ile yapılması bizim için bir kolaylık; çünkü bir yere gidip gelmek çok sıkıntı yaratıyor. Zaman ve ekonomik açıdan gerçekten insanlar için büyük bir külfet. Bu kadar yoğun bir nüfusa sahip bölgeden böyle bir hakkın alınması tamamen haksızlıktır. Biz, bizden alınmış olan bu hakkımızı tekrar geri istiyoruz. Gerçekten buna çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Batı Sitesi Mahallesi Muhtarı Mustafa Sönmez, “Muhtar arkadaşlarımızın sözlerine katılıyoruz. Mahallelilerimizden sık sık eleştiri alıyoruz. Sayın Valimizden ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bu konuda acilen yardım bekliyoruz.”

HİZMET İÇİN ŞARTLAR KARŞILANIYOR

Sincan için öne sürülen şartları mahallelerinin de karşıladığını söyleyen Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Suna Sezer, “HAVAŞ servislerinin benim muhtarı olduğum mahallede bulunan duraklarının kaldırılmasından dolayı beni daha çok ilgilendiriyor.

Diğer mahalle muhtarlarına göre çok daha fazla şikayet alıyorum. Yaklaşık 5-6 aydır hizmet veriyordu ama 1 Kasım’dan itibaren hizmet durduruldu. 153’ü aradığımızda veya ilgili makamlara ulaştığımızda bize verilen cevap hizmet Sincan bölgesine alındı oluyor. Sincan bölgesine alınmasının sebebi: Sincan bölgesinin yeni yerleşim olması ve gelişime açık olması, artı muhtarlarının talebi üzerine alınmasıymış. Benzer gerekçeler Batıkent içinde mevcut.

Bende muhtar olarak belediye başkanı özel kalem müdürü ile görüşmeye gittim. Görüşmede, 9 mahalle muhtarı olduğumuzu ve benim mahallemin 70 bin nüfuslu 40 bin seçmenli bir bölge olduğunu ifade ettim. Biz 9 mahallenin muhtarı olarak muhtar değil miyiz? Neden böyle bir gerekçe ile hizmet Batıkent’ten alınıyor?

Hizmetin Sincan’a gitmesine karşı değilim. Fakat hizmet bir yerden alınıp bir başka yere verilmemesi gerekir diye düşünüyorum. Sincan’a da hizmet verilecekse bizim hizmetimizde devam eder. Ayrıca onlara bir güzergah verilebilirdi. Bizim talebimiz bu noktada alınan hizmetin Batıkent’e tekrar verilmesidir.

Bu hizmetten sadece Batıkent faydalanmıyordu. Eryaman’da Sincan’da oturan vatandaşlarımızda buradan servislere binip gidebiliyorlardı. Büyük bir memnuniyet almıştık, kalkması ile beraber büyük bir tepki almaya başladık. Bu sebeple dilekçelerimizi, müracaatlarımızı gerekli her yere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Konu ile ilgili Yenimahalle kaymakamımızın ve valimizin bilgisi var. Dokuz mahalle muhtarı olarak büyükşehre yine dilekçemizi verdik ama hiçbir şekilde çözüm olmadı. O nedenle de Sonsöz Gazetesi aracılığı ile sesimizi duyurmayı düşündük” ifadelerinde bulundu

VATANDAŞLAR SERZENİŞTE

Her iki semte de araç verilebileceğini ifade eden Ali Yunusal: Elbette Sincan’dakilerde vatandaş ama otobüs 15 dakika da kalkacaksa yarım saatte bir adet oradan kalksın, bir adet de buradan kalksın. Her iki semte de araç verilebilir. Sincan’a HAVAŞ’ı getirip Batıkent’ten kaldırmalarını anlamsız bir uygulama olarak görüyorum” dedi.

– Peki, bu durum sizin için ne gibi sıkıntılara yol açtı?

Yunusal, “HAVAŞ bize burada kolaylık sağlıyordu çocuklarımız şehir dışından geldiği zaman biz buradan rahat bir şekilde alıyorduk, kendimiz rahat bir şekilde gidebiliyorduk havaalanına kadar taksiyle gideceğimize HAVAŞ’ı kullanıyorduk”

Ebru Söke, “HAVAŞ buradan alındıktan sonra sanki burayı dışlanmış gibi hissettik. O kadar sıkıntılar çekiyoruz ki örneğin: gecenin bir yarısı çocuğumla seyahat etmek durumunda kalıyorum geri geldiğimde evime dönmekte zorluk yaşıyorum. HAVAŞ’ın olmaması bizi çok mağdur ediyor. Yetkililerden rica ediyorum mahallemizden tekrar HAVAŞ geçmeye devam etsin”

HAVAŞ’ın kaldırılması konusunda çok kızgın olduğunu söyleyen Ayla Şahin, “Burası da bir mahalle. Madem Sincan’daki mahallelere de verilecek buraya da ekstra verilebilir. Ben ev alırken burayı tercih etmemin nedenlerinden birisi de HAVAŞ’ın yakın olmasıydı. HAVAŞ’tan da sık sık gidiş geliş yaptığımız için buraya taşındık. Bir kez HAVAŞ’ı kullanamadan HAVAŞ kaldırıldı. Gerçekten mahalle sakinleri olarak çok üzgünüz. Böyle kararın alınması çok manasız. Sincan’daki vatandaşlarımıza da verilsin, biz verilmesin istemiyoruz ki, hizmet bir yerden alınıp başka bir yere verilmez” şeklinde konuştu.

– Havaalanına ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz?

Söke, “AŞTİ’ye kadar bir şekilde gidiyoruz. Oradaki HAVAŞ araçları ile havaalanına gidiyoruz. Buda bizler için hem zaman kaybı hem de maddi bir külfet. Bizler mahalle sakini olarak Sincan’a verilmesin demiyoruz. Kesinlikle verilsin onlarında hakkıdır ama burada da seferler devam etsin” dedi.