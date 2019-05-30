9 Günde Ankara’da Nereleri Gezebilirsiniz?

Bayram tatilinin 9 gün oluşu tatil planlarını da beraberinde getirdi. Tatilde Ankara’da kalacak vatandaşlar ise şehirde gezip görülecek alternatif rotaları değerlendirecek.

Uzun bir bayram tatili bizleri bekliyor. Yoğun çalışma temposunun ardından gelen uzun tatil herkese ilaç gibi gelecek. Çoğu vatandaşımız 9 günlük tatili değerlendirmek için tatil planlarını çoktan yaptı. Kimi vatandaşımız memleket ziyaretinde bulunacakken, kimileri de havaların ısınmasıyla birlikte tatil bölgelerine akın edecek.

Peki, imkanı olmayıp Ankara’da kalacak vatandaşlarımız nerelere gidebilir? Ankara gezip görülebilecek yerleri kısıtlı bir şehir olarak bilinir. Ancak bu söylem pekte gerçeği yansıtmıyor. Okurlarımız için Ankara’da gidilebilecek alternatif rotaları derledik.

ANITKABİR

Ankara’da uğramanız gereken ilk adres Atamızın kabrinin bulunduğu Anıtkabir olmalıdır. Anıtkabir’i sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olarak görmek hata olur. Anıt Parkı ve müzesi ile birlikte ele alındığında bir gününüzü tamamen buraya ayırmanız gerekebilir.

Daha öncesinde gözlem istasyonu yer alması sebebiyle Rasathane ismi ile anılan tepe daha sonrasında Anıttepe adını almıştır. İnşaatı öncesi başlatılan bir yarışma ile juri tarafından üç proje seçildi ve bu projeler içerisinden birini seçme hakkı verilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Prof. Emin Onat ile Doç. Orhan Arda’nın projesini seçti.Ardından projenin doğrudan uygulanamayacağına kanaat getiren hükümet projede yapılan değişiklikler sonrası uygulamaya hazır hale getirdiler.

9 Ekim 1944 tarihinde inşaatına başlanan Anıtkabir, dokuz yıl süren ve dört aşamalı olarak inşaası 1953 yılında tamamlanmıştır. Anıtkabir’de cumhurbaşkanlarından Cemal gürsel ve İsmet İnönü’nün kabirleri de bulunmaktadır.

Anıtkabir’e gittiğiniz zaman gezi planınızda atlamamanız gereken yerlerden bazıları; İstiklal, Hürriyet, Mehmetçik, Barış, Müdafa-i Hukuk, 23 Nisan ve Zafer Kuleleri, Aslanlı Yol, Misak-ı Milli Müzesi, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, merdivenler ve en sonda da tabi ki mozole.

ANKARA KALESİ

Ankara’ya egemen bir tepe üzerinde kurulun Kale, iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin başkenti olan Ankara’da kalenin hem savunma hem de yerleşim amaçlı kullanılması nedeni ile hemen hemen her dönemde bakım ve onarımının yapılması günümüze kadar ulaşma nedenlerinden biridir. Bu gün geçen yüzyıldan kalan Osmanlı evleri kalenin iç kısmında yer almaktadır. Kale duvarları 8-10 m. yüksekliğe kadar büyük blok taşlardan, üst kısımları ise tuğladan inşa edilmiştir. İç kaledeki kulelerin yüksekliği 14 ile 16 m. arasında değişmektedir.



Ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 2. yüzyılın başında Galatların Ankara’ya yerleşmeleri sırasında kalenin var olduğu bilinmektedir. Roma İmparatoru Caracalla, Anadolu seyahatinde Ankara’nın surları tamir edilmiştir. Roma döneminde kalenin surları bugünkü kaleden çok aşağıda, Augustus Tapınağı çevresinde bulunmaktaydı.



M.S. 620 de Sasani Hükümdarlarından Hüsrev’in Ankara’yı ele geçirerek tahrip etmesi ve 629 da mağlup edilerek buradan çıkarılması üzerine, Bizanslılar kaleyi yeniden onarmışlardır. İmparator II. Konstantinos dış kaleyi yaptırmış, İmparator III. Leon ise kale duvarlarını onartırken iç kale surlarını da yükselttirmiştir. I Alaeddin Keykubad kaleyi yeniden onartmış. 1249 da ise II. Keykavus kaleye yeni ilaveler yapmıştır. Osmanlılar döneminde zaman zaman onarılıp kalenin dış duvarları genişletilmiştir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin temelini oluşturan ve 1921 yılında Atatürk’ün telkinleriyle kurulan Eti Müzesi Ankara Kalesi’nin en yüksek burcunda Akkale’de kurulmuştur. 1948 yılına kadar Cumhuriyetimizin ilk müzesi olarak hizmet vermiştir.

HAMAMÖNÜ

Hamamönü, Ankara’nın henüz başkent olmadığı ve hızla büyüyerek Türkiye’nin en kalabalık kentlerinden birisi haline gelmediği yılların çok öncesine giden bir tarihi olan, şehrin en eski yerleşim yeri ve çekirdeğini oluşturduğunu söyleyebileceğimiz bölgesi. Yakın zamanlarda Altındağ Belediyesi’nin çabaları neticesinde, ödüle layık görülmüş restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projeleri ile yeni bir çehre kazanarak hem yerli hem de yabancı turistlerin Ankara’da en çok ziyaret ettikleri yer olmayı başarmış. Hamamönü’nün tarihi dokusu içerisinde kahvaltınızı yapabileceğiniz, farklı yörelere ait lezzetleri tadabileceğiniz ve dostlarınızla hoşça vakit geçirebileceğiniz çok sayıda restoran, kafe ve pastane mevcut.

Ankara’nın merkezi diyebileceğimiz bir noktada yer almasına rağmen kentin kalabalığı ve gürültüsünden tamamen uzak olması dolayısıyla kültürel ve tarihi doku içerisinde yer alan mekânlarıyla koşuşturmadan kaçarak sakin bir yer arayanların da gözdesi.

Hamamönü’nü ilgi çekici bir hale getiren önemli özelliklerinden birisi de ünlü şair Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nı yazdığı evin burada yer alıyor olması. Karacabey Hamamı’nın yanında bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı içerisinde, kültür evi haline getirilmiş bu evi ziyaret edebilirsiniz. Sahip olduğu anıtlarla Osmanlı dokusunu yansıtmasının yanında bu örneğin de gösterdiği üzere Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli rolü olan kişilerin 1920’li yıllarda bu mahallede yaşamış olması Hamamönü’nü Cumhuriyet’in kuruluş değerlerini de bünyesinde barındıran bir yerleşim haline getiriyor.

Ankara’ya kısa bir süreliğine gelmiş ve bu kentin tarihi dokusunu yaşamak isteyenler, bunun dışında Ankara’da yaşayan ve şehrin kalabalığından kaçmak isteyenler için en güzel seçeneği sunan Hamamönü’nü yılın her döneminde gezilebilecek bir yer.

HARİKALAR DİYARI

Harikalar Diyarı’nın içerisinde başta Harikalar Diyarı adlı kitabın kahramanları olmak üzere birçok masal kahramanı bulunmaktadır. Devler, cüceler, cadılar ve prenseslerden oluşan bu harika parkın içerisinde bir adet yapay gölet ve büyük, yeşillik bir alan da mevcuttur. Masal kahramanlarının haricinde parkın içerisinde bir Go-Kart pisti, Nejat Uygur Tiyatrosu adını almış bir tiyatro salonu ve kaykay pisti gibi alanlara da yer verilmiştir. Parkın içerisinde yer alan tiyatro salonunda 5.000 kişilik bir oturma kapasitesi mevcuttur. Bunların yanı sıra parkın içerisinde mini golf sahası, basketbol ve futbol sahaları gibi alanlara da yer verilmiş ve park ziyaretçilerine oldukça keyifli bir gün geçirmeleri için hoş bir alan yaratılmıştır.

Nasrettin Hoca, Alaanddin ve Sihirli Lambası, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Karagöz ve Hacivat, Taş Devri ve Red Kit gibi masal kahramanları da parkın içerisinde göreceğiniz kahramanlar arasında yer almaktadır. Parkın içerisinde göreceğiniz kahramanlar, masal kahramanı kılığında ki insanlar değil bu kahramanların bal mumundan yapılmış heykelleridir.

BEYPAZARI

İki ya da üç katlı bir oluşuma sahip olan konakları ile de meşhur olan Beypazarı, el sanatlarının gelişmişliği ile de bilinmektedir. Bu bölgede yaşayan halk; bakır, demir, gümüş, ipek ya da deriyi işlemekte ve ortaya son derece kaliteli ve ince bir işçiliğe sahip olan ürünler çıkarılmaktadır. Kişiler geçimlerini de yine bu el sanatları ile sağlamaktadır.

Farklı ve sadece Beypazarı’na ait olan birçok lezzetli yöresel yemeği bulunmaktadır. Her geçen gün daha da fazla sayıda kişi, Beypazarı’nı ziyaret etmek için bu bölgeye akın etmeye devam etmektedir. Yöresel bir kültürün yaşatıldığı bu bölgede hizmet vermeye devam eden esnaf da yine bu kültürü yaşatmak istemekte ve istek çerçevesinde gelişmektedir. Böylelikle kişiler en eski çağları da günümüz modernliğini de Beypazarı’nda bulabilme imkânına sahip olabilmektedir. Konumu itibari ile kolay bir ulaşıma sahip olması ile birlikte turistik açıdan da büyük bir öneme sahip olmaya devam etmektedir.

Beypazarı Çarşı

6 Asırlık bir geçmişe sahip olan bu çarşı, çok eski tarihlerde en renkli çarşı olarak da bilinmektedir. Dikiciler Sokağı, Kuyumcular Sokağı, Bedesten Sokak, Şadırvan Sokağı ve Hanlar Önü gibi alanlarda taş binaların yer aldığı ve keyifli vakitlerin de geçirildiği bir çarşı olmaktadır.

İnözü Vadisi

İnözü Vadisi tarihi kalıntıların da bulunduğu bu vadide kişiler Beypazarı’nın bütün güzelliklerini görebilme imkânına sahip olabilmektedir. Çok eski tarihlerde yaşayan insanlara ait olan birçok eşyanın da bulunduğu bu vadide, doğal bir sit alanı olması ile birlikte koruma altına da alınmıştır.

Boğazkesen Kümbeti

İnözü Vadisi girişinde yer alan bu bölge içerisinde Selçuklu zamanından kalan iki mezar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra vadiye hâkim olması sebebi ile de eski tarihlerde gözetleme noktası olarak kullanılmış olduğu da varsayılmaktadır.

Beypazarı Yaşayan Müze

Osmanlı zamanında yapılmış olan en güzel mimarilerden biri olarak da bilinen bu müze, zamanın ileri gelen tüccarlarından da sayılan Büyük Abbas Ahmet adı verilen kişinin oğlu olan Abbaszade Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Bu müze içerisinde birçok tarihi el sanatları yapılmak ile birlikte birçok perde oyunu da kişilerin hizmetine sunulmaya devam edilmektedir.

Suluhan Camii

Nasuh Paşa tarafından ve 17. Yüzyılın ortalarında yapılmış olan bu camii, düz tuğla ve yine dikdörtgene benzeyen kesme taşlar ile birlikte yapılmıştır. Bu camii aynı zamanda birince dereceden anıt eser olarak da tescillenmiştir.

GORDİON ANTİK KENTİ

Frigya’nın başkenti olan Gordion Antik Kenti, Ankara Polatlı ilçesine 29 kilometre uzaklıktadır. Gordion Antik Kenti, tarih ve arkeoloji sevenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yerdir. İlk olarak müzeye girebilir daha sonra antik kenti canlı olarak yerinde görebilirsiniz. Bronz çağda yaşayan Frigliler, o zamanların en iyi kültürlerine sahiptiler. Milattan önce 3. Yüzyıldan milattan sonra 13. Yüzyıla kadar burada yaşadılar. Hititlilerin çöküşünden sonra Frigliler de savunmasız kalarak çöküş yaşamıştır.

RAHMİ KOÇ MÜZESİ

Altındağ ilçesinde bulunan Rahmi Koç Müzesi, 16.yy. da Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmıştır. Ankara’nın ilk ve Türkiye’nin de en önemli sanayi müzesi olan Rahmi Koç müzesi, Türkiye’nin zamanında sanayileşme yolunda attığı adımları mükemmel bir şekilde göstermekte ve sergilemektedir.

HACI BAYRAM CAMİİ

Mimar Mehmet Bey tarafından Hicri tarihi olarak 831 tarihinde yapılan Hacı Bayram Camii günümüze kadar gelmiş en güzel ve tarihi camiler arasında yer almaktadır. Ankara Ulus semtinde yer alan bu cami, Augustus Tapınağının hemen yanındadır.

GENÇLİK PARKI

Ankara’nın tarihi parklarından biri olan Gençlik Parkı, 280 bin metrekare alanında büyüklüğe sahiptir. Cumhuriyet zamanında bataklıkların olduğu yere kurulan bu park eskisine göre çok daha güzel bir haldedir. Hafta sonu gezmelerinde gidilebilecek özellikle akşamları görülmesi gereken harika parklardan bir tanesidir.

ESTERGON KALESİ

Türk kültürü ve tarihinin yaşatılması için özellikle yapılan Estergon Kalesi, adını Macaristan’da Tuna nehrinin kıyısında bulunan Estergon Kalesi’nden almıştır. Selçuk Devleti zamanlarında inşaatına başlanan kale yaklaşık olarak 1250 tarihlerinde tamamlanmıştır. Kaliteli işçilik ve sekizgen gövdesinden de anlayacağınız üzere Selçuklu tarihindeki sultanların mimarisinden esinlenerek yaptırıldığını tarihlerden görebilirsiniz.

2005 tarihinden halkın hizmetine açılan Estergon Kalesi, Ankara şehrinin Keçiören ilçesinde yer almaktadır. İçerisinde Türk kültür tarihi, yemekleri, eserleri ve birçok eşyaları bulunan Etnografya müzesi de yer almaktadır.

ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ

Altınköy’ün kapısı, camisi, çamaşırhanesi, okulu, bakkalı, köy evleri, yel ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kahvesi köyün içindeki yerini aldı. Ancak burası yaşayan bir açık hava müzesi. Bu yüzden de köyün özellikleri bununla sınırlı değil. Bu köyde koyunlar, kuzular, inekler, öküzler, atlar, eşekler, köpekler, kediler, kuşlar, geyikler, ceylanlar, arılar, horozlar, tavuklar da var. Bu köyde buğday tarlası, sebze, meyve tarlaları, meyve ağaçları, ahırlar, kümesler, at ve öküz arabası da var.

Bu köyde süt, yoğurt, tereyağ, peynir, yumurta, un, ekmek, domates, salatalık, kara lahana, marul, roka, semizotu, ıspanak, brokoli, patlıcan, kabak, fasulye de var. Bu köyde nalbant, kalaycı, dokumacı, demirci, değirmenci, köy bekçisi, köy muhtarı, kahveci, bakkal, seyis de var. Bu köyde 100 yıl öncesine ait eşyalar da var. Tırmık, anadut, dirgen, dibek, soku, tokaç, havan, el değirmeni, hereni, kuşhane, iği, çotra, sarım tarağı, futun, kulaklı sandık, keşkek tokmağı, sıyırgı da var.