9 ayrı suçtan aranan hükümlü kız arkadaşının evinde yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan E.C.A. (29) saklandığı kız arkadaşının evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’, ‘işyeri dokunulmazlığı’, ‘yaralama’ ve ‘tutuklu iken kaçma’ olmak üzere 9 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 11 ay hapis cezası bulunan E.C.A’nın yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda E.C.A’nın, Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’ndeki kız arkadaşının evinde kaldığı belirlendi. Eve yapılan operasyonda E.C.A. yakalanarak, gözaltına alındı. E.C.A, Devlet Hastanesindeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kayseri Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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