9 aylık Alya’ya katarakt ameliyatı yapıldı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ’de 9 aylık Alya Eslem Ağırcan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde (PAÜ) yapılan katarakt ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Ağırcan ailesi, bebekleri Alya Eslem’in 4 aylıkken sol gözünde kayma fark etti. Aile, bebeklerini PAÜ Hastanesi Göz Polikliniği’ne başvurdu. Dr. Emine Şeker Ün tarafından yapılan kontrollerde, Alya Eslem’in gözünde katarakt olduğu belirlendi. Alya bebek, 9 aylıkken yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Ameliyatı yapan Dr. Ün, daha çok orta yaş üstü kişileri etkileyebilen kataraktın, gözün iris olarak adlandırılan renkli kısmının hemen ardında bulunan saydam göz merceğinin opaklaşmasıyla meydana gelen bir durum olduğunu belirtti. Kataraktın doğuştan olabileceği gibi çocukluk çağında ortaya çıkan bir hastalık da olduğunu ifade eden Dr. Şeker Ün, “Tüm ciddi sağlık problemlerinde olduğu gibi erken teşhis, bebeklik ve çocukluk katarakt tedavisinde de çok önemlidir. Çünkü görme de yürüme, konuşma gibi beyin tarafından öğrenilebilen bir yetidir. Hayatın ilk 10 yılında herhangi bir sebeple görme duyusunun kesintiye uğraması görme duyusunun az gelişmesiyle sonuçlanabilir ki biz buna göz tembelliği diyoruz. Göz tembelliğinin tedavisi için hayatın ilk 10 yılı çok önemlidir, bu süre geçirilirse tembellik tedavisi maalesef mümkün olamamakta ve tembel olan göz, ömür boyu tembelliğin derecesine göre az görmeye mahkum olmaktadır” dedi.

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