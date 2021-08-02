88 yaşındaki yangın mağduru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Soner AYDIN/AYDINCIK (Mersin), (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen Süleyman Küçük (88) ile cep telefonuyla görüştü, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık ilçesinde orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Yenikaş Mahallesi’ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören Süleyman Küçük’ü ziyaret eden Elvan, hem ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti, hem de devletin kurumlarının yanında olacağını söyledi. Elvan, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp Küçük ile görüştürdü. Küçük’e ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Erdoğan, “Geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin inşallah” dedi.

Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan’a bilgi vererek, “Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar” ifadesini kullandı.

Küçük’ün yangından son anda kurtulduğunu anlatan Elvan, “Yangında, gece saat 02.30 sıralarında vatandaşımızı uyandırıp dışarıya çıkarmışlar. Yoksa Allah korusun, çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirlerdi. Hem amcamızı, hem teyzemizi yangın yerinden kurtardılar” dedi.

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