87 yaşındaki çevreciden, Irlamaz Çayı tepkisi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, çevreci eylemleri ile adını duyuran 87 yaşındaki emekli astsubay Muammer Arabulan Irlamaz Çayı yatağında yaşanan çevre kirliliğine tepki gösterdi. Arabulan, “Büyükşehir Belediyesini daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Turgutlu’da yıllardır çevreci eylemleri ile adını duyuran 87 yaşındaki emekli astsubay Muammer Arabulan bugün yaptığı açıklamada Irlamaz Çayı T.C.D.D yolu köprüsünden 1’inci Kısmalı Kanalına kadar olan kısımda gelişi güzel dökülmüş moloz ve inşaat atıklarının çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığını söyledi.

Arabulan açıklamasında çay yatağında bulunan moloz ve atıkların örnek teşkil ederek, bölgeye daha fazla moloz atılmasına yol açacağını belirtirken, duyarsız vatandaşların Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın levhasının önüne inatla moloz attığını ifade etti. Arabulan, geçmiş yıllarda bozulan çay yatağı nedeniyle bölgede sel ve taşkınların yaşandığını ve binlerce dönüm arazinin sular altında kaldığını söyledi. Arabulan ayrıca Irlamaz çayına atılan sulama kanaletlerinin de en kısa sürede yetkililer tarafından temizlenmesini talep etti.

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