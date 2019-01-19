Ana Sayfa Video Haber 85 yaşında file örmeyi öğrendi 85 yaşında file örmeyi öğrendi Video Haber 85 yaşında file örmeyi öğrendi YazarEditör -19 Ocak 2019 80 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_01/2019_01_19/2177055/izmir_85_yasinda_file_ormeyi_ogrendi.mp4 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Video Haber Kars’ta köy okulundaki çocuklar badmintonla tanıştı Video Haber Uzmanlardan sömestr tatilini fırsata çevirme tavsiyeleri Video Haber Ankaralı balıkçılardan hamsi temizleme rekoruFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location -0.5 ° C 0 ° -1 ° 62 % 1kmh 75 % Cts 9 ° Paz 1 ° Pts 2 ° Sal 2 ° Çar 4 ° @sonsozgazete5.058 TakipçilerTakip Et