85 yaş üstünün Covid-19 aşıları, zorlu kış şartlarına rağmen yapılıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Sağlık Müdürlüğü’nce kentte yaşayan 85 yaş üstü kişilere yönelik evlerinde Covid-19 aşılama uygulaması, çetin kış şartlarına rağmen sürdürülüyor.

Bitlis’te yaşayan 85 yaş üstü kişilerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aldıkları randevu ile evlerine giden ekipler, Covid-19 aşısı yapıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında, Tatvan ilçesine bağlı Çalıdüzü köyüne giden mobil sağlık ekibi, tulum, eldiven ve maskeler ile hem kendilerini hem de vatandaşı salgın riskine karşı korumaya alıyor.

Tatvan Sağlık Müdürlüğü ekibi, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Çalıdüzü köyünde yaşayan 86 yaşındaki Asiye Yargı’ya evinde aşı yaptı. Yer yer kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı köyde, zor şartlarda Yargı’nın evine ulaşan mobil sağlık ekibi, aşıdan önce doktor gözetiminde muayenesini de yaptı. Aşı uygulanmasından sonra yaklaşık yarım saat evden ayrılmayan mobil sağlık ekibi, olası rahatsızlığa karşı da önlem aldı.

‘182’DEN RANDEVU ALABİLİRLER’

Pratisyen hekim Oğuzhan Otlu, 85 yaş üstü vatandaşın aşı için 182’den randevu alabileceğini belirterek, “Tüm dünyada olduğu ülkemizde de aşılama çalışmaları başlamıştır. Tatvan Sağlık Müdürlüğü olarak bu zorlu hava şartları altında devletimizin temin ettiği hekim ve yardımcı sağlık personeli eşliğinde vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir özveri ile görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız 182’den randevu alıp evde aşı hizmetinden yararlanabilirler” dedi.

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