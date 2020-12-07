82 yaşındaki ‘judocu nine’, koronavirüsten öldü / Ek fotoğraflar

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri, karantinadaki vatandaşların adreslerine giderek evlerinde olup olmadıklarını tek tek denetliyor. Bekçiler, karantinadakilere cama ya da balkona...