82 yaşındaki ‘judocu nine’, koronavirüsten öldü / Ek fotoğraflar

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Mahalle bekçileri, kapı kapı dolaşıp karantinadakileri denetliyor
Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri, karantinadaki vatandaşların adreslerine giderek evlerinde olup olmadıklarını tek tek denetliyor. Bekçiler, karantinadakilere cama ya da balkona...
Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı
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