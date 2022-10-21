81 ilde uygulama; aranan 706 kişi yakalandı

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ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde eş zamanlı yapılan ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’nda, 4’ü terör suçu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 706 kişinin yakalandığını duyurdu.

EGM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde EGM, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması’ yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 484 emniyet, 16 bin 920 jandarma ve 760 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 33 bin 164 personel ve 134 dedektör köpeği ile 6 bin 184 noktada yapılan uygulamada; 4’ü terör suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 706 kişi yakalandı, 37 kişi de gözaltına alındı. Ayrıca kayıp olarak aranan 18 yaş üstü 9 ve 18 yaş altı 5 olmak üzere toplam 14 kişi bulundu.

Uygulamada, 136 kişiye idari ve 128 kişiye adli olmak üzere toplam 264 kişiye işlem yapıldı, 49 bin 590 TL idari para cezası uygulandı. 136 bin 785 araç kontrol edilirken, aranan 18 araç yakalandı, 567 araç trafikten menedildi, 2 bin 821 araca 2 milyon 735 bin 831 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 9 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 110 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 2 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 3 bin 850 paket kaçak sigara ile 564 litre kaçak içki ele geçirildi. (DHA)

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