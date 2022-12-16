81 ilde uygulama; 883 düzensiz göçmen yakalandı

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 81 ilde uygulama yapıldığını, 883 düzensiz göçmen yakalandığını ve 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 14 organizatörün de gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği yerlerde ‘Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/12) Uygulaması’ yaptı. 32 bin 618 personel ile 7 bin 424 noktada yapılan uygulamada; 5 bin 417 metruk bina, 9 bin 782 umuma açık yer, 460 terminal ve 3 bin 250 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 909 yer kontrol edildi. Uygulamada, 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 14 organizatör gözaltına alındı ve 883 düzensiz göçmen yakalandı.

Uygulamada ayrıca; 57’si yabancı uyruklu, 8’i terör örgütü üyesi/iltisaklısı olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 661 kişi tespit edildi ve 494’ü yabancı uyruklu, 78’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 572 kişiye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada; 4 kamyonet, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 36 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 145 kilo kaçak tütün ele geçirildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -