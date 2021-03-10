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81 ilde ‘huzurlu sokaklar’ uygulaması

ICISLERI BAKANLIGI, YURT GENELINDE ES ZAMANLI YAPILAN 'HUZURLU SOKAKLAR VE NARKOTIK SUCLARI UYGULAMASI'NDA CESITLI SUCLARDAN ARANAN 1373 KISININ YAKALANDIGINI ACIKLADI. FOTO-ANKARA-DHA

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yurt genelinde eş zamanlı yapılan ‘Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması’nda çeşitli suçlardan aranan 1373 kişinin yakalandığını, 1072 aracın trafikten men edildiğini ve 55 iş yerine idari işlem uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından, narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen ve risk durumuna göre açılmasına izin verilen özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation gibi oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde dün 11.00-15.00 ile 17.00-21.00 saatleri arasında ‘Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması’ yapıldı. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamaya, 11 bin 248 karma ekip, 288 dedektör köpek ve 45 bin 894 personel katıldı. 

Uygulamada 1373 aranan kişi yakalandı, 126 kişi gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 400, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 29 ve diğer idari yaptırımlardan 981 olmak üzere toplam 1410 kişiye idari, 827 kişiye adli olmak üzere toplam 2 bin 237 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca 120 bin 34 araç, 36 bin 397 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 6 bin 255 araca idari işlem uygulanırken, 1072 araç trafikten men edildi, 12 aranan araç da yakalandı. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 6, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 5, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 8 ve diğer idari yaptırımlardan 36 olmak üzere toplam 55 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Uygulamada çok sayıda silah, 281,23 gram eroin, 23,199 gram esrar, 2,557 gram metamfetamin, 805,39 gram sentetik kannabinoid, 2,14 gram afyon sakızı, 45 kök kenevir bitkisi, 102 adet lsd, 314 adet captagon hap, bin 246 adet sentetik ecza ile 2 bin 302 paket kaçak sigara, 2 bin 2 litre kaçak içki ve 7 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

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Etiketler: Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulamasıİçişleri Bakanlığı
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