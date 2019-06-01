23.2 C
Ankara
1 Haziran 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler 81 ilde bayram denetimi  
Güncel Haberler

81 ilde bayram denetimi  

Editör Editör

-

2
0

RAMAZAN Bayramı öncesi 81 ilde eş zamanlı yapılan ‘huzur ve trafik uygulaması’nda çeşitli suçlardan aranan bin 405 kişi yakalandı, 146 bin 789 aracın kontrolünde 11 bin 630 adet adet ihlal tespit edilerek işlem yapıldı, bin 604 araç trafikten men edildi.



Yurt genelinde 5 bin 690 noktana gerçekleştirilen uygulamaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 52 bin 143 personel katıldı. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla yapılan uygulamada, başta asayiş, trafik, terör ve narkotik olaylarına yönellik denetimler yapıldı. Suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması hedeflenen çalışma kapsamında, deniz limanları, havaalanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonları, ayrıca halkın yoğun olduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri kontrol edildi.

BİN 405 ŞÜPHELİ YAKALANDI

212 dedektör köpeği ile yapılan uygulamada 543 bin 732 kişi sorgulandı ve 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 5 ‘adam öldürme’, 6 ‘yağma’, 55 ‘yaralama’, 40 ‘hırsızlık’, 18 ‘dolandırıcılık’, 2 ‘cinsel taciz’, 3 ‘çocuğun cinsel istismarı’, 8 ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, 2 ‘kaçakçılık’, 3 ‘FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak’, 1 ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve bin 262 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 405 aranan şüpheli yakalandı.

43 KAYIP BULUNDU

Uygulama sonucunda 13 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 187  mermi, 16 adet kesici/delici alet, bin 404 gram esrar, 16 gram eroin, 38,3 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 4 adet ecstasy, 4 gram kokain, 7 adet kenevir bitkisi, 61 litre kaçak içki, 631 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6’sı çocuk olmak üzere 43 kayıp kişi bulundu. Kontrollede ayrıca 626 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, 100 şüpheli gözaltına alındı ve 1 iş yeri kapatıldı.

BİN 604 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 146 bin 789 adet araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrollerde, 11 bin 630 adet ihlal tespit edilerek, işlem yapıldı, 604 adet araç trafikten men edildi ve 23 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikTürkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı
Sonraki İçerikAŞTİ’de bayram yoğunluğu
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü

Editör -
İsrail askerleri, Cuma namazını kılmak için Ayrım Duvarı'nı aşarak Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 2 Filistinli’ye kurşun yağdırdı.

Google geri adım attı, Huawei Mate 20 Pro listeye girdi

KACO, Siemens ailesine katıldı

Mobil veri trafiği zetabayt bandına yaklaşıyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Güncel Haberler

Meclis, bayram sonrası ‘asker’ ve ‘yargı’ mesaisi yapacak  

Editör -
TBMM, Ramazan Bayramı sonrası yoğun mesai yapacak. Bayramdan sonra bedelli askerliği sürekli hale getiren yasa teklifi ile yeni açıklanan yargı reformu ile ilgili...
Devamını Oku
Güncel Haberler

AŞTİ’de bayram yoğunluğu

Editör -
ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali AŞTİ'de, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluğu yaşandı. Otobüs biletlerinin günler öncesinden tükenmesi nedeniyle vatandaşlar bilet bulmakta zorlandı.
Devamını Oku
Güncel Haberler

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı

Editör -
IĞDIR'ın Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Türkiye-İran sınırındaki Aralık...
Devamını Oku
Güncel Haberler

Mersin Balığı’nın Karadeniz’deki 3 Türü Yok Oldu

Editör -
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nce yapılan araştırma ile dünyada 27 farklı türü bulunan Mersin Balığı'nın Karadeniz'de görülen 6...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71