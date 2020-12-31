80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı

Yusuf KANTARLI- Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- ADANA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında tüm Türkiye’de 31 Aralık 21:00’da başlayıp 4 Ocak 05:00’da bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Adana sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklara, görevleri gereği yasak kapsamı dışında olanlardan başka çıkan olmadı. Vatandaşlar evlerine kapanırken, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı birçok ekip, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücü ve yolcuların sokağa çıkma izni kapsamında olup olmadıklarını denetledi.

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