80 saatlik kısıtlama sona erdi, başkent caddeleri hareketlendi

Darüşşafaka Tekfen deplasmanında maç boyunca takım olarak birlikte oynadıklarını belirten TOFAŞ'ın Hırvat forveti Tomislav Zubcic, "Takımın büyük bir potansiyeli var ve eminim ki her maç daha çok üstüne koyarak daha iyi olacağız" dedi.