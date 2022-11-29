8 yıllık husumetlisini öldüren sanığa müebbet

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ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, 8 yıldır husumetli olduğu İsa Demirci’yi (32) tabancayla öldüren Mustafa Sevgi (46), tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasına çıkarıldı. Sevgi, öldürme amacıyla hareket etmediğini ve pişman olduğunu belirtirken, müebbet hapse çarptırıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde Mustafa Sevgi, nisan ayında, 8 yıldır husumetli olduğu İsa Demirci ile konuşmak için Bahtiyar Sokak’taki evinin önüne gitti. İkili arasında çıkan kavgada Mustafa Sevgi, tabancayla İsa Demirci’ye ateş etti. Mustafa Sevgi kaçarken, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan seyyar halı satıcısı İsa Demirci ise hayatını kaybetti. Polise teslim olan Sevgi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Mustafa Sevgi hakkında müebbet hapis istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Sevgi’nin yanı sıra hayatını kaybeden İsa Demirci’nin yakınları ile avukatlar katıldı.

Son savunmasını yapan Mustafa Sevgi, İsa Demirci ile 8 yıl önce yol verme meselesinden tartıştıklarını ve bu nedenle aralarında husumet başladığını söyledi. Olay günü de öldürme amaçlı hareket etmediğini savunan Sevgi, “Pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti, Mustafa Sevgi’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)

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