8 yıl yoğun bakımda kalan Zişan öldü, kazayla ilgili soruşturma yeniden başladı

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da, ailesiyle geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımdaki 8 yıllık yaşam mücadelesini 14 Ocak’ta kaybeden Zişan Can’ın (10) ölümüne yol açan sürücünün bulunması için soruşturma yeniden başlatıldı. Zişan’ın babası Murat Ali Can, “Kızım vefat ettikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tekrar soruşturma başlattı. Ben ve eşim kaza hakkında ifade verdik. Umarım en kısa sürede bulunur ve gereken ceza verilir” dedi.

Ilgın’da oturan, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi’nde çalışan Murat Ali Can, 22 Eylül 2013 tarihinde oğlu Eren Can’ı tedavi için Konya’da hastaneye getirdi, akşam da ailesiyle evlerine dönmek üzere yola çıktı. Kadınhanı yakınlarına geldiklerinde Can’ın yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre, sağ şeritten önlerine geçip, dönüşü olmayan bölümden sola dönmek isteyen sürücünün, farları yanmayan ve plakası belirlenemeyen sulama tankerine çarptı. Kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü, tankerle kaçtı. Kazada sürücü Murat Ali Can, eşi Serpil ile çocukları o dönem 2 yaşındaki Zişan, 11 yaşındaki İkbal ve 16 yaşındaki Eren yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde ve kaldırıldığı hastanede 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Zişan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yoğun bakımda 8 yıldır yaşam mücadelesi veren minik Zişan, 14 Ocak’ta hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zişan’ın ölümünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücünün bulunması için yeniden soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı’na gelip ifade veren baba Murat Ali Can, kızının ölümüne neden olan sürücünün bir an önce bulunmasını istedi.

Kızının 8 yılda bir gün yürüyerek hastaneden çıkacağını hayal ettiklerini; ancak cansız bedenini çıkardıklarını belirten Can, ”8 yıldır kazayla ilgili yoğun bakımda yatan kızım vefat ettikten sonra savcılık yeniden soruşturma başlattı. Soruşturmada ben ve eşim tekrar ifade verdik. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile birebir görüştüm. Sayın başsavcımız konuyla kendisinin yakından ilgileneceğini söyledi. Bu dosyanın faili meçhul olarak kalmaması için gereken her şeyi yapacaklarını söylediler. Devletimiz kuvvetli, adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Bulunduğu zaman cezalandırılmasını istiyorum. Bugün bizim ciğerimiz, canımız gitti. Yarın bu kişi bulunduktan sonra gerekirse bizler mahkemeye katılmayalım ama adalet yerini bulsun” dedi.

