8 yıl sonunda kentsel dönüşüm için anlaşmaya varıldı

İSTANBUL, (DHA) – Tuzla ilçesi Postane Mahallesi’nde bulunan Yeni Birlik Site’sinde, Yeni Birlik Yapı Kooperatifi ile yapılan görüşmelerin neticesinde anlaşma sağlanarak mutlu sona ulaşıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Birlik Sitesi sakinleri ile bu zamana kadar yaklaşık 17 toplantı gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz neticesinde bütün pürüzler ve yasal süreçleri tamamlayarak Birlik Sitesi’nde nihayet kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyoruz. Orada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Diğer mülkiyet problemi olan siteler ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Tuzla ilçesi Postane Mahallesi’nde bulunan Birlik Sitesi için 160 hak sahibini ilgilendiren kentsel dönüşüm çalışmaları, Yeni Birlik Yapı Kooperatifi ile yapılan uzun görüşmelerin neticesinde anlaşma sağlanarak tamamlandı. Anlaşma sağlanması üzerine yıkılan blokların yerine yenilerinin yapımına başlanacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sitesi sakinleri ile bu zamana kadar yaklaşık 17 toplantı gerçekleştirdik. Görüşmelerimiz neticesinde bütün pürüzler ve yasal süreçler tamamlanarak Birlik Sitesi’nde nihayet kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyoruz. Orada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Diğer mülkiyet problemi olan siteler ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

“NİHAYET MUTLU SONA ULAŞTIK”

Yaklaşık 8 yıldır Birlik Sitesi ile görüşmeler yapıldığını belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yasal süreçlerin tamamlanmasıyla artık hiçbir engelin kalmadığını ifade ederek şunları söyledi. “Site yönetimi ve sakinleri ile beraber yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları yasal süreçlerinde tamamlanmasıyla birlikte nihayet mutlu sonla tamamlandı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi her zaman kentsel dönüşüm olmuştu. Özellikle olası İstanbul depremi üzerine afet eylem planından ilçemizin risk haritalarının hazırlanmasına, toplanma yerlerinin belirlenmesinden acil durumlara müdahale edecek ekiplerin eğitimi ile beraber kentsel dönüşüme de en üst seviyede önem vererek sitelerimiz için hızlı çözümler üretmeye çalıştık.” dedi.

“SİTE SAKİNLERİNE HAYIRLI OLSUN”

Birlik Sitesi sakinlerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Yazıcı, “Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında ilçemizde bulunan planlı alanları maksimum seviyeye çıkardık. Site yönetimleri ile görüşmeler ve toplantılar yaparak birçok vatandaşımızın ikamet ettiği sitelerin kentsel dönüşümü için hukuksal ve yasal zeminleri hazırlayarak, sitelerin problemlerini bir bir çözüme kavuşturduk. Hep söylediğimiz gibi, ortak akılla yönettiğimiz şehrimizde bu süreci de hep beraber yürüttüğümüz özverili çalışma ve uzun gayretlerden sonra site sakinlerimizin yüzünü güldürecek müjdeli haber ile nihayetlendirdik. Site sakinlerine ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Birlik Sitesi sakinleri adına Yeni Birlik Yapı Kooperatifi Başkanı Tunay Oda, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.