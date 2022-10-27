8 yaşındaki madenci çocuğu Sare: Babamı hiç görmedim, sarılamadım

- Reklam -

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(DHA)- KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde 8 yıl önce linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 madenci mezarları başında anıldı. Maden işçisi Ali Haznadar’ın kızı Sare Haznadar (8), ”Ben babamı hiç görmedim. Fotoğraflarda gördüm. Çok özledim. Hiçbir şey yapamadım. Ona sarılamadım. Onu öpemedim” dedi. Maden işçisi babası Osman Çoksöyler öldüğünde 3 aylık olan Kübra Çoksöyler (8) ise babasını çok özlediğini belirtti.

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağında, 28 Ekim 2014’te saat 12.15’te öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su, işçilerin bulunduğu bölümü bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. Ölen madenciler, facianın 8’inci yıl dönümünde aileleri tarafından mezarları başında anıldı. Madenci çocukları, babalarının mezarını ziyaret etti. Maden işçisi babası Ali Haznadar’ı hiç görmediğini belirten Sare Haznadar, ”Ben babamı hiç görmedim. Fotoğraflarda gördüm. Çok özledim. Hiçbir şey yapamadım. Ona sarılamadım. Onu öpemedim” diye konuştu.

Babası Osman Çoksöyler öldüğünde 3 aylık olan Kübra Çoksöyler ise babasını çok özlediğini kaydederek, “Babam vefat ettiğinde 3 aylıkmışım. Şu an 8 yaşındayım. Ben babamı çok özlüyorum” ifadesini kullandı.

MADENCİ EŞİ: O AİLELERE SABIR DİLİYORUM

Ali Haznadar’ın eşi Fadime Haznadar ise Bartın’da meydana gelen maden faciasında hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Aynı acıyı biz de tattık. Eşlerinin başı sağ olsun. Şehit olanların mekanları cennet olsun. Yaralılara şifalar diliyorum. Yetim evlatlarına Allah’ım yar ve yardımcıları olsun. Facianın ardından Bartın’a gitmek istedim, ama gidemedim. Aynı acıyı tadınca orada o ailelerin yanında olmak istiyordum. Eşim vefat ettiğinde ben kızım Sare’ye hamileydim. O ailelere sabır diliyorum. Kimse sahip çıkmaz. Yetimin anası, babası yüce Allah’tır.”

Osman Çoksöyler’in eşi Sadiye Çoksöyler de Bartın’daki faciayla acılarının tazelendiğini belirtti. Çoksöyler, ”Bartın’da yine maden faciası olayında 41 canımızı kaybetti. Aynı acıyı yeniden yaşadık, acımız tazelendi. Damdan düşenin halinden, damdan düşen anlar. Bizi 28 Ekim 2014’e başa döndürdüler” dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI