8 yaşında kaçırılan ağabeyi için evlat nöbetine katıldı (1)

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ve HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti, 535’inci günde de sürüyor. Aile sayısı, Siirt’in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 8 yaşında çobanlık yaparken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ağabeyi Ekrem için gelen Erdal Şeflek ile 206 oldu. Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu belirterek, bu hayalini gerçekleştirmesine izin verilmediğini söyledi. Şeflek, ağabeyine teslim olması yönünde de çağrı yaptı.

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