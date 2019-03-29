8 Nisan Kararları geliyor

Sayılı gün çabuk geçer misali 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin günü geldi. Söz yerel iradede. Hayırlısıyla, şu kirli siyaset ağzını bırakıp oyumuzu verelim. Demokrasinin, seçmenin, seçilmenin tadını yaşayalım, sonrasında da ekonomiye odaklanalım.

Ekonomi yönetimi 8 Nisan’da (eğer bir değişiklik olmazsa) bir dizi ekonomik düzenlemeler ve kararlar açıklamaya hazırlanıyor. İçeriği bundan 25 yıl önce1994 yılı yerel seçimlerinden sonra açıklanan 5 Nisan kararları kadar geniş olacağını tahmin etmiyoruz ama adı şimdiden yeni yol haritası oldu.

Arkadaş, geçen Eylül ayında da “Yeni Ekonomik Program, YEP” diye yol haritası ortaya koyulmuştu. Bu şimdi kadük yani geçersiz, yani tarih mi oldu? O zaman da “bundan taviz verilmeyecek, şudur burdur” denilmişti ama demek istenilen sonuçlar alamıyor ki şimdi yenisi geliyor. Biz de adını “8 Nisan 2. YEP” adını koyalım.

Bu arada her altı ayda bir ekonomide yeni yol haritası diye açıklamalar yapılırsa o kaybolan güven hiçbir zaman oluşmaz.

HEDEF DÖVİZ HESAPLARI

Bu kararlar arasında en çok konuşulacak olan vatandaşın sadece bankalarda 22 Mart itibarıyla 170 milyar dolara ulaşan döviz hesaplarına yönelik kararlarlar olup olmayacağı. Bakan Albayrak, “seçimden sonraki süreçte özellikle döviz hesaplarında Türk lirasına yönelik hareketin daha da hızlanacağı bir süreci gözlemleyeceğimiz” sözleriyle bunun ipuçlarını veriyor.

Bu hesapların hem artışını önlemek hem de eritmek için geçene hafta vadeli döviz hesaplarında stopaj oranlarını yüzde 20’ye çekilmişti. Bunun çok etkili olmayacağını tahmin ediyoruz. Ancak burada eksik kalan TL hesaplarındaki stopaj oranı. Eğer dövizden çıkılmak ve TL’ye dönülmek isteniyorsa TL vadeli stopajlarını yüzde beşlere çekilmesi bir nebze çözüm olabilir. Bu arada hiç tahmin etmiyoruz ama döviz hesaplarında günlük alım satımda sınırlamalar vs. gibi kararlar tartışılabilir.

Burada sorun TL mevduat faizinin kaç olacağı? Şu anda olduğu gibi enflasyon altında kalırsa bu indirim cazip olmaz. Bir anda liranın bollaşmasıyla kredi faizlerinin düşmesi beklemek de hayal olur. Bizim alışkanlığımız bu, dolar düşerse satın almaya başlarız, değişen bir şey olmaz.

RİSK PRİMLERİ YÜKSELİYOR

Bu arada seçimlere bir gün kala piyasalardaki bazı göstergelerdeki zıplamalar dikkat çekiyor. Günlük kurlar yukarıya doğru baskılanmış vaziyette. Seçim sonuçları bu gidişatı ne kadar yönlendirecek göreceğiz.

Dış borç geri ödeme risk primi Ağustos ayından buyana en yüksek seviyesine 458 baz puana yükseldi. Nedeni Türkiye’nin döviz rezervlerindeki erimeyle acaba dış borç geri ödemelerinde aksamalar yaşayabileceği kaygısı. Kimilerine göre bu düzey para piyasalarında tedavisi zor kırılmaların habercisi.

8 Nisan kararlarında gelir, özel tüketim, stratejik alanlardaki vergilere kadar yeni düzenlemeler de yer alacak. Tabii, piyasaların yeniden krediler verilmesi de yeni yol haritasının destekleme ayağını oluşturacak. Anlaşılan yine piyasalara müdahale içerikli çok karar uygulamaya sokulacak.

ACI REÇETE OLMASIN

Bu kararlar ne kadar “acı reçeteye” dönüşeceğini göreceğiz ama kusura bakmasınlar vatandaş zaten acılar içinde kıvranıyor. Yoksulluk, yoksunluk, işsizlik, banka borçları, fiyat artışları, yarın ne olacak kaygısı kabus gibi üzerimize çöktü.

Rakam verelim: mevduat bankalarında tasfiye edilecek tüketici ve taksitli ticari kredileri toplamı yıl başından buyana 14. milyar lira artarak 37 milyarı geçti.

Bireysel ve kurumsal kredi kartlarında takibe düşen tutar yine yıl başından buna 875 milyon lira artarak 8.3 milyar liraya çıktı. Buna göre yüz binlerce inansımız haciz ve icra kararlarıyla uğraşıyor.

Bizce kamu maliyesinden, döviz hesaplarından önce bu batıkların nasıl düzeltileceği, vatandaşın ekonomik yaşam kalitesinin nasıl iyileştirileceğine bakılmalı. Ne deniliyordu? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bir Nisan ola, hayrola.