Popüler ücretsiz görsel indirme sitesi Freepik siber saldırıya uğradı, 8 milyon kullanıcının şifresi çalındı.

Ülkemizde de pek çok kişinin kullanmakta olduğu, görsel indirme sitesi Freepik, siber saldırıya uğradı, 8 milyon kullanıcının şifresi çalındı.

Türkiye’de de birçok kişinin kullanmakta olduğu, kullanıcılarına yüksek kalitede ücretsiz görsel indirme imkanı sunan Freepik, siber saldırıya uğradığını ve 8 milyondan fazla kullanıcısının kullanıcı adı ile şifre bilgilerinin çalındığını bildirdi.

Yapılan bir diğer açıklamaya göre ise, 8 milyonu aşkın kullanıcının yaklaşık 4,5 milyonunun Google, Facebook veya Twitter hesaplarını kullanarak platforma giriş yaptıkları ve bu nedenle parola bilgilerinin çalınmadığı, ancak kalan 3,7 milyona yakın kullanıcının ise e-posta adreslerinin yanı sıra parola bilgilerinin de çalındığı açıklandı.

Dünya çapında en çok ziyaret edilen 100 site arasında yer alan ve 20 milyon kullanıcısı olan Freepik’ten yapılan açıklamaya göre saldırı, SQL Injection yöntemi kullanılarak yapıldı.

Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, aynı e-posta adresi ve şifre kombinasyonunun birden fazla sitede kullanılmasının karşılaşılan en yaygın hatalardan biri olduğunun altını çizdi.

Siber güvenlik uzmanları, Freepik’te üyeliği bulunan kullanıcıları uyararak aynı e-posta adresi ve şifre kombinasyonuyla açılan diğer tüm hesaplardaki şifrelerin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.