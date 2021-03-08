İnsanlığın kaynağı ,sosyal yaşamın esası ve ailenin temel taşı olan kadınlar,ünlü şair Tevfik Fikret’in dediği gibi, “Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer.”

8 Mart 1857’de 40.OOO kadın işçinin ağır koşullarda çalıştığı , ABD New York kentinde bulunan bir dokuma fabrikasında , yaşanan haksızlıklara ve olumsuz iş koşullarına karşı boykota katılması ile yaşanan olaylar ve çıkan yangın sonucunda 120 kadın işçinin hayatını kaybetmesi büyük infiale neden oldu. 10.000 ‘den fazla kişinin katıldığı cenaze törenleri bütün dünyada derin yankılar uyandırdı.

Uluslararası Sosyalist Kadınlar Toplantısında, Almanya Sosyal Demokrat Parti önderlerinden bayan Clara Zetkin’in teklifi üzerine, 120 kadın çalışanın hayatını kaybettiği 8 Mart günü ” DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” olarak oy birliği ile kabul edildi.

Türkiye’de 1921 yılında “Emekçi kadınlar Günü” olarak anılması kabul edildi.

16 Mart 1977 tarihinde Birleşmiş Milletler genel Kurulu, 8 Mart gününün “DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ” ya da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önder Atatürk’ün ifade ettiği gib:

” …Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Eğer gerçekten milletin anası olmak istiyorlarsa, bugünün anaları için gerekli özellikler taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü yaşam için faal bir unsur haline koymak, pek çok yüksek özelliği kişiliklerinde taşımalarına bağlıdır.Bu sebeble kadınlarımız, hattâ erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorundadırlar… Siyasal ve sosyal hakların kadın tarafından kullanılmasının, insanlığın mutluluğu ve saygınlığı açısından gerekli olduğuna inanıyorum…”

Büyük eğitimci İbrahim Alâettin Gövsa’nın bir şiirinde söylediği gibi “…İnsanlığın hamurunu kadın eli yoğuruyor ve kadınlar, istibâli doğuruyor.”

Bu ana temalarla, 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”nü -“Dünya çalışan Kadınlar Günü”nü anarken, tüm dünyada, kadınların ve çocukların sorunlarının çözülmesi dileğiyle , kadınları saygı ile selamlıyorum. El emeğinin, göz nurunun, alın terinin ve tükenmez enerjinin temsicisi kadındır.

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, kendi sorunlarını, kendilerinin çözeceklerine inanıyorum.Anayurdu vatan yapan ben ,anayım,Anadoluyum ve analarla doluyum…

DİLEK

Bodrum’da güneş olsam/Gök yüzüne eş olsam

Martılar kanadında /Güzel begonvilleri

Dünyaya ulaştırsam /Sekiz Mart’ı kutlasam.

Dünya kenti Bodrum’dan /Dostluğu kardeşliğİ

Yöresel zeytinleri /Güvercin eşliğinde

İnsanla buluşturup /Dünya kadınlarının

Bayramını kutlasam /Mutluluğa ulaşsam.

YAHYA AKSOY /8 Mart 2021/Bodrum-Güllük