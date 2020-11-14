8 gündür kayıp Ercan’ın annesi: Sensiz yapamıyoruz

Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’in Hopa ilçesinde 8 gündür kayıp olan Ercan Civelek’in (31) bulunması için jandarma ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, gözü yaşlı anne Nazmiye Civelek, “Oğlum duyuyorsan dön eve. Biz sensiz yapamıyoruz” dedi.

Hopa ilçesindeki evinden 6 Kasım günü çıkan Ercan Civelek, geri dönmedi. Yakınları da polis ve jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen polis ve jandarma ile AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alınırken Civelek’in son olarak Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’na giden yol üzerinde bulunan petrol istasyonunda görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları devam ederken, Civelek ailesi, oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

‘SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ’

Kayıp oğlunun odasında ‘Sebebi ayrılık’ yazılı not bulduklarını anlatan anne Nazmiye Civelek, “Sevgilisinden ayrılmış, son günlerde bunun üzüntüsünü yaşıyordu. Kaybolduğu gün evden çıktı, çarşıya indi. Ablası telefonla aradı, nerede olduğunu sordu, ‘çarşıdayım’ dedi telefon kapandı, bir daha ulaşamadık. Her yerde aranıyor ama bir haber alamadık. Oğlum duyuyorsan dön eve. Biz sensiz yapamıyoruz” dedi.

‘SEBEBİ AYRILIK NOTU’

Abla İlknur Civelek de “Telefonla aradım. İki kelime konuşamadan telefonu kapandı, Şarjı bitti diye düşündüm. Bir iki saat sonra tekrar aradık, ulaşamadık. En son benzinliğin orada görüldüğü tespit edildi, kamera kayıtları ortaya çıktı. Sonrası yok. Sevdiği kızdan ayrıldığı için son 1 haftadır çok kötüydü, içine kapanıktı. Annem kâğıtlara bir şeyler karalıyordu deyince köydeki evi araştırdık. ‘Sebebi ayrılık’ notunu bulduk. Ondan gelecek mutlu bir haber bekliyoruz” diye konuştu.

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