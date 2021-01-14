8 çocuğu ile çanta üreten anneye Bakan Selçuk’tan çiçek

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta, 8 çocuğuyla kurdukları atölyede çanta üreten Mahmure Özdemir’e (60), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çiçek gönderdi. Anne Özdemir, hayatında ilk kez kendisine çiçek hediye edildiğini belirterek Bakan Selçuk’a teşekkür etti.

Muşlu Mahmure ve Cemil Özdemir (69) çifti, 2000 yılında daha iyi bir yaşam için çocuklarıyla İzmir’e göç etti. Özdemir ailesi burada umdukları gibi bir iş imkanı bulamayınca 2014 yılında yeniden memleketlerine döndü. Bağ-Kur emeklisi olan Cemil Özdemir’in maaşıyla geçim sağlayamayan aile, İzmir’de öğrendikleri tekstil işine başladı. Evlerinin yanında tekstil atölyesi kuran Mahmure Özdemir, çocuklarıyla çanta üretmeye başladı. 12 çocuğundan 2’si vefat eden 2’si de evlendiği için baba evinden ayrılan Mahmure Özdemir, 8 çocuğuyla ürettiği çantaları İzmir’de anlaştıkları bir firmaya göndermeye başladı.

BAKAN SELÇUK’TAN HEDİYE ÇİÇEK

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberi ile gündeme gelen anne Mahmure Özdemir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da dikkatini çekti. Bakan Selçuk aile ile ilgilenmeleri için Muş Aile Çalışma ve Sosyal İl Müdürlüğüne talimat verdi. İl Müdürü Abdülbari Aksoy, anne ve çocuklarını çalıştığı atölyede ziyaret etti. Özdemir, Bakan Selçuk’un çiçeğini anneye verdi. Çiçeği alırken duygulanan Mahmure Özdemir, “Hayatımda ilk kez bir çiçek hediye alıyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni çok duygulandırdı. Kendisine minnettarım, çok sevindim, çok mutlu oldum” diye konuştu.

‘TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ BU’

Bağ-Kur emeklisi eşinin pek gelemediği ekmek teknesi atölyede 8 çocuğu ile çalıştığını ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu sözlerine ekleyen Özdemir, “Ben ve çocuklarım burada bir işçi gibi çalışıyoruz. Üniversite öğrenimlerini sürdüren 4 çocuğum hem okuyor hem de bizimle çalışıyor. Atölyeden elde ettiğimiz gelirle ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Burada çanta üretimi yapıyoruz. Geçim kaynağımız sadece bu tekstil atölyesidir” dedi.

Ailenin en büyük çocuğu Mehmet Özdemir’de annelerin patron olduğunu belirterek, “Annemiz bize bir arda, huzur içinde birbirimize saygılı ve aile bağı olan bir aile ortamı oluşturdu. Annemiz bizim için çok değerlidir. Annemize çiçek gönderen Bakanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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